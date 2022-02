Toronto se prépare à l’arrivée possible d’un convoi de camionneurs

Un groupe de Toronto soutenant le Convoi de la liberté à Ottawa fait circuler des prospectus sur les réseaux sociaux appelant à une manifestation contre les restrictions liées à la COVID-19 devant l'Assemblée législative le 5 février.

La publication sur les réseaux sociaux affirme que des milliers de camionneurs seront en route vers Queen's Park! Nous demandons à tous les patriotes d'assister et de soutenir ce rassemblement pacifique.

Le maire de Toronto, John Tory, a fait savoir jeudi travailler avec la police locale pour minimiser autant que possible les perturbations pour les résidents et les entreprises de Toronto .

Dans un communiqué, il aborde les risques de blocages que posent une telle protestation à l’accès aux hôpitaux autour de la législature.

« Les gens ne devraient pas être empêchés de recevoir des soins d'urgence ou des soins médicaux et les travailleurs hospitaliers devraient pouvoir aller et venir librement et en toute sécurité sur leur lieu de travail. »