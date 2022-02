L’Ontario veut lancer un régime d’avantages sociaux pour travailleurs précaires

Les membres du comité devraient être nommés d’ici le printemps et feront des recommandations au gouvernement. Le régime pourrait inclure des prestations de maladie et des assurances de soins dentaires et de la vue, et serait offert aux travailleurs même s'ils changent d'emploi.

Le gouvernement ne déposera pas de projet de loi avant le lancement de la campagne électorale ontarienne, le 4 mai, puisque le comité ne doit remettre son rapport préliminaire qu'en juillet, après le scrutin de juin, et faire ses recommandations finales plus tard au cours de l'été. Il s'agit donc essentiellement d'une promesse électorale.

En point de presse, le ministre Monte McNaughton a expliqué que des millions d'Ontariens qui travaillent dans la vente au détail, en restauration ou qui cumulent plusieurs emplois à temps partiel ont accès à des avantages sociaux limités, voire inexistants.

« Moins d’un quart des personnes qui travaillent à temps partiel ou qui occupent des emplois précaires ont accès à des avantages sociaux. Il est temps de rééquilibrer la balance. » — Une citation de Monte McNaughton, ministre du Travail de l'Ontario

Le ministre n'a pu fournir de détails sur la façon dont le programme fonctionnerait, incluant son financement et l'administration. Il reviendra au groupe de travail de faire des propositions.

Le régime est l'une de 21 recommandations formulées par un autre groupe de travail, le Comité consultatif ontarien de la relance du marché du travail, chargé d'étudier les répercussions de la pandémie sur les travailleurs ontariens.

Un livreur à vélo d'Uber Eats Photo : CBC / Andrew Lee

Le Comité consultatif ontarien de la relance du marché du travail a aussi recommandé au gouvernement de garantir certains droits aux travailleurs qui œuvrent pour des plateformes comme Uber et Instacart, notamment une indemnité de licenciement et un salaire minimum. Cette recommandation n'a toujours pas été mise en oeuvre.