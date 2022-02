Des recommandations pour améliorer l’accès aux soins primaires au N.-B.

Le rapport produit par Stephen Hart, Russell King, Ian MacDonald et Robert Tingley, médecins à la retraite à Fredericton, a été présenté mercredi.

Ils soulignent dans leur rapport que le nombre de gens qui n'ont pas de médecin de famille est un grave problème dans la province. La liste d’attente s’allonge chaque année. Le gouvernement, la Société médicale et les médecins mêmes doivent agir pour résoudre le problème, disent-ils.

La liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille ou à une infirmière praticienne (le registre Accès Patient NB  (Nouvelle fenêtre) ) compte 40 000 personnes à l’heure actuelle. Stephen Hart, qui a exercé la médecine familiale pendant 35 ans, estime qu’il est impossible d’embaucher suffisamment de médecins pour répondre à ces besoins.

La principale recommandation des auteurs du rapport est de changer le mode de fonctionnement des bureaux de médecins pour qu’ils fassent partie d’une équipe incluant plus de professionnels de la santé, comme des infirmières et des infirmières praticiennes, et pour prolonger les heures d’ouverture de leurs bureaux. Selon Stephen Hart, cela permettrait d'augmenter le nombre de patients vus par chaque équipe.

Les autres recommandations, indique M. Hart, mettent l’accent sur la rétention des étudiants en médecine, sur la création de places supplémentaires dans les programmes de médecine et sur la création d’un système informatique universel pour les dossiers médicaux.

Un changement déjà entamé, selon Fredericton

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, dit qu’elle a vu le rapport des quatre médecins. Quant à leur principale recommandation, elle juge que le système de santé est déjà sur la voie grâce au plan de santé  (Nouvelle fenêtre) publié par son gouvernement l’automne dernier.

Le plan comprend la création d’un réseau en matière de soins primaires qui doit offrir des rendez-vous avec un large éventail de professionnels de la santé, y compris des praticiens de la santé mentale, des pharmaciens et plus, devenant un véritable modèle interdisciplinaire .

La ministre Shephard affirme que son gouvernement a déjà lancé un modèle qui permet aux gens ayant un besoin pressant de soins d’appeler le 811 afin de consulter un médecin ou une infirmière praticienne, en personne ou de façon virtuelle, au plus tard le lendemain.

Dorothy Shephard ajoute qu’elle veut faire un suivi auprès des quatre médecins qui ont produit le nouveau rapport. Elle dit apprécier le travail qu’ils ont effectué et les réflexions qu’ils ont écrites.