Dorion accuse la CAQ de "bluffer" concernant le 3e lien

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a mentionné lundi que le coût final de construction du 3e lien ne serait pas connu avant 2025, alors que les travaux devraient débuter l’automne prochain, avant les élections.

J'aimerais qu'on arrête collectivement, à partir d'aujourd'hui, de faire semblant qu'on croit vraiment qu'il va se réaliser ce projet-là. Je demande vraiment très, très concrètement à François Legault, à François Bonnardel et à la CAQ d'arrêter de bluffer, d'arrêter de tromper les Québécois avec ce qui est une des plus grosses ballounes électorales des derniers temps , lance la députée de Taschereau.

Le tunnel serait aménagé sur deux étages avec un total de six voies de circulation, dont deux réservées au transport en commun. Photo : Gouvernement du Québec

Pour l'Instant, le projet de tunnel comprenant six voies de circulation, dont deux réservées au transport en commun, est évalué entre 6 et 10 milliards de dollars.

Pas d'acceptabilité

Catherine Dorion martèle une fois de plus que selon elle, le projet n’est pas justifié et qu’il n’y a pas d’acceptabilité sociale entourant la construction d’un 3e lien entre Québec et Lévis.

Une enquête d’opinion publiée en juin révélait une baisse d’appui au projet dans la région de Québec.

Catherine Dorion accuse la CAQ d’utiliser des fonds publics à des fins électoralistes.

J'aimerais savoir combien d'argent a été investi dans ce méga bluff-là. Combien ça a coûté depuis le début, depuis les Libéraux jusqu'à maintenant. Combien de centaines de millions investis dans une balloune électorale, alors que les besoins au Québec sont criants, nous tordent le coeur , lance-t-elle.

Le ministre des Transports François Bonnardel lors d'une mêlée de presse dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Photo : Radio-Canada

"Ridicule", répond Bonnardel

Le ministre des Transports dit mal comprendre la sortie de Catherine Dorion, notamment étant donné que Québec solidaire s'est déjà prononcé en faveur d'un tunnel qui serait dédié entièrement au transport en commun.

François Bonnardel assure que le 3e lien est essentiel et qu'il sera construit.

C'est complètement ridicule comme réaction de la part de Catherine Dorion. C'est un engagement que nous allons livrer. Le fédéral a d'ailleurs mentionné il y a une semaine qu'il manque un lien entre la région de Québec et la Rive-Sud , souligne le ministre.

Dorion se défend

La députée Dorion se défend d’utiliser à son tour son opposition au 3e lien comme levier en vue des prochaines élections provinciales.