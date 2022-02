De 15 à 25 centimètres de neige attendus en Estrie d’ici samedi

La présentatrice météo à Radio-Canada, Véronique Mayrand, explique que la pluie qui s'abat sur la région depuis jeudi matin devrait se transformer en neige au cours de l'après-midi.

Le mercure devrait descendre jusqu'à -4 °C. Le refroidissent éolien pourrait d'ailleurs entraîner une température ressentie de -12 °C.

« Aujourd'hui, on devrait aller chercher cinq centimètres et ça devrait s'intensifier ce soir et cette nuit. Demain, il devrait rester un cinq centimètres supplémentaire à tomber. »