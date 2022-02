Quels lendemains pour la pandémie?

Interrogé à plusieurs reprises sur le monde post-pandémie jeudi, le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de la province, a dit prôner une discussion sociétale sur les mesures sanitaires. L'obligation du passeport vaccinal pourrait être levée dans un futur proche, en revanche le masque, lui, demeurera quelque temps obligatoire.

Le Dr Santiago Perez Patrigeon, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général de Kingston, pense aussi que le port du masque va perdurer dans les hôpitaux. Pour le reste, cela sera plus périodique, une fois l'obligation passée. Je ne pense pas que le port du masque dans la rue va rester, on va perdre cette habitude peut-être plus rapidement, comme dans les centres commerciaux, les magasins, surtout l’été, peut-être que l’hiver on le refera.

Le Dr Santiago Perez Patrigeon Photo : Santiago Perez Patrigeon

Le Dr Jérôme Leis, chef de la prévention et du contrôle des infections de l'Hôpital Sunnybrook, abonde dans le même sens, tout comme pour l'hygiène : se laver les mains et avoir un gel hydroalcoolique sur soi. Je pense qu'il y aura plus d'attention portée à la qualité de l'air et la ventilation , ajoute-t-il.

Dans le milieu du travail aussi, ils imaginent un changement des mentalités. Si quelqu’un tombe malade un lundi matin, ou a des symptômes, ça va être important d’avoir le droit de rester à la maison, ou de rentrer chez soi , estime le Dr Perez Patrigeon. Garder des mesures permettant aux employés de s’isoler rapidement sera important, selon lui.

Le Dr Leis indique aussi qu’il faudra introduire un nouveau vaccin. Pour lui, cela ne fait aucun doute. On a donné plusieurs doses de vaccin et je pense que cela ne va pas suffire pour les prochains variants, comme pour la grippe saisonnière où il faut de nouveaux vaccins chaque année , dit-il.

Le Dr Jérôme Leis Photo : Radio-Canada

Ce que nous dit l'Histoire

Historien des épidémies et directeur d’études émérite à l’École des hautes études en sciences sociales à Paris, Patrice Bourdelais rappelle que toutes les grandes épidémies sont suivies par des normes sanitaires qui perdurent.

Après les premières pestes, les pays européens ont mis en place un système de quarantaine pour isoler les personnes malades, les lazarets . Il y a aussi la mise en place d’un cordon sanitaire pour isoler la région ou province afin d’éviter que la peste n'en sorte.

L'historien des épidémies et le directeur d’études émérite à l’École des hautes études en sciences sociales à Paris, Patrice Bourdelais Photo : Radio-Canada

Le choléra, lui, a permis de mettre en évidence les mauvaises conditions sanitaires et de salubrité là où les personnes tombaient malades, la bactérie se propageait dans les eaux sales. Toutes les grandes villes vont se lancer en Europe de l’Ouest dans des programmes d'extension des réseaux d’égouts, d'usines d'épuration avec filtration.

La grippe espagnole, de 1918 à 1921, a été l'occasion de déployer certains gestes barrières, comme le lavage des mains ou l'interdiction de cracher dans la rue et de s'attrouper dans les rues, ou encore le port du masque et la fermeture de certains services.

Après la grippe de Hong Kong, de 1968 à 1970, la grande politique de vaccination sera lancée ciblant principalement les personnes âgées. Au départ, cette grippe a pourtant été peu médiatisée et prise avec quelques légèretés par les autorités publiques, alors qu'elle frappe le monde entier et tue environ quatre millions de personnes.

On a vu, pendant cette pandémie, la faiblesse de la ventilation dans des lieux clos, comme les avions, les salles de réunion, de classe, ou encore les trains, indique-t-il. Peut-être que dans deux ou trois ans, nous aurons des détecteurs de virus dans les salles, il y aura des filtres mis en place , pense-t-il.

La grippe espagnole, de 1918 à 1921 Photo : AP Photo/National Museum of Health

Changements et comportements

Il est bien difficile de prédire quels seront les comportements des gens, une fois que tout sera rouvert, rappelle la professeure de sciences du comportement au Collège Seneca, Laura Cavanagh.

Une période de transition est difficile. Il y aura de l’anxiété et ça pourra être frustrant par moments, parce que certaines personnes seront plus prudentes que vous et d’autres plus téméraires , explique-t-elle.

Mme Cavanagh conseille aux personnes angoissées d’adopter une routine. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres et encore moins le virus. Prendre le temps d’apprécier son café le matin, toutes ces petites choses qui nous procurent du plaisir et augmentent notre sentiment d’avoir un certain contrôle sur nos vies, c’est important , dit-elle.

Ce fameux monde d'après n'arrivera pas tout beau, tout neuf ni identique à celui jusque-là connu.

Le port du masque sera probablement la dernière mesure sanitaire levée, estime le Dr Kieran Moore. Photo : CBC/Evan Mitsui

Patrice Bourdelais rappelle de son côté que cette pandémie est gérée de façon inédite, par rapport à celles qui l'ont précédée, non seulement en raison de la recherche médicale, mais aussi de la manière dont les autorités ont réagi.

« C’est la première fois que l’on organise de tels confinements et de tels contrôles. Et donc on apprend en marchant. » — Une citation de Patrice Bourdelais, directeur d’études émérite à l’École des hautes études en sciences sociales à Paris

Du côté des sciences humaines, M. Bourdelais remarque toutefois moins de changement et voit plutôt des similitudes. Quand une épidémie se propage, vous avez d’abord la désignation du bouc émissaire. On a eu ça dans le passé avec la peste noire européenne en 1347 et lorsque les Juifs ont été accusés d’empoisonner les puits et les marchés , rappelle-t-il. Cela a conduit à de violents pogroms à Strasbourg et dans le sud de l'Allemagne.

Au 19e siècle, avec le choléra, ce sera au tour des médecins de se faire montrer du doigt. Ils sont alors soupçonnés d’utiliser les corps pour leurs expériences scientifiques. Les querelles médicales et politiques sont déjà monnaie courante. L’unité nationale, elle dure deux mois. Ensuite, chacun tire la couverture à lui , dit-il.

Des femmes viennent au chevet d'un enfant souffrant de choléra dans un hôpital de Sanaa, la capitale du Yémen. Dans certains pays, le choléra cause encore de nombreux décès, chaque année. Photo : Reuters

Quand parlera-t-on d'endémie?

Les experts appellent à la prudence et à la patience. On ne met pas la charrue avant les boeufs, comme dit l'expression. Le Dr Santiago Perez Patrigeon rappelle qu'une maladie endémique n'est pas synonyme de retour à la normale et d'absence de maladie pas grave .

« Une maladie endémique, cela veut dire que le virus circule encore, mais faiblement et de manière stable. » — Une citation de Dr Santiago Perez Patrigeon, spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital général de Kingston

Un peu comme la grippe , précise le Dr Jérôme Leis. Cela ne veut pas dire pour autant que personne ne meurt et que la maladie est forcément bénigne. Outre la grippe, qui peut être plus mortelle certaines années, on peut citer la malaria et l'hépatite C, toutes deux des maladies endémiques.

Une infirmière à l'Hôpital Humber River de Toronto Photo : CBC/Evan Mitsui

Pour la grippe, c'est aussi une endémie saisonnière, en quelque sorte, puisque les augmentations se produisent généralement en hiver. Donc l'activité saisonnière et l'activité virale dans un état endémique sont plus gérables par le système de santé et donc la société, comme elle est moins touchée , note le Dr Leis.

Selon lui, le virus pourrait être déclaré comme étant endémique et donc gérable par les sociétés et les systèmes de santé à travers le monde d'ici la prochaine année.

C’est sûr qu’il y aura toujours des périodes plus difficiles, des cas particuliers , nuance-t-il. En ce moment, la situation s'améliore, même si les hôpitaux sont encore sous pression, car beaucoup de personnes ont été infectées et la vaccination continue d'aller bon train. Cela permet de construire une certaine immunité , dit-il.

Karl Weiss, microbiologiste-infectiologue à l'Hôpital général juif de Montréal, précise toutefois qu’il n’y aura pas de démarcation franche.

Le Dr Karl Weiss Photo : Radio-Canada

« On n’arrivera pas à une journée précise où l’on est sorti de la pandémie pour entrer dans l’endémie. Il s’agira plutôt d’une transition qui va se faire au fur et à mesure, et qui pourrait aussi ne pas être au même moment pour toute la planète. » — Une citation de Karl Weiss, microbiologiste-infectiologue à l'Hôpital général juif de Montréal

Il rappelle toutefois que la COVID-19 ne sera pas une simple grippe. C’est un virus beaucoup plus sévère que la grippe, qui provoque des cas de COVID de longue durée, notamment, des symptômes qui peuvent perdurer, c’est un virus inflammatoire qui provoque des caillots, ce que la grippe ne provoque pas , souligne-t-il.

Mais actuellement, le médecin raconte avoir plus de patients traités pour d'autres raisons que la COVID, mais déclarés positifs. Je vois plein de choses qui n’ont aucun sens parce que les gens ne sont plus traités adéquatement, et on ne peut pas continuer éternellement comme ça, on ne peut pas continuer avec une société continuellement fermée non plus donc il va falloir trouver une façon , dit-il.

L'autre défi sera que le virus continuera ses mutations, notamment dans les parties du monde où le taux de vaccination est plus faible. C’est une certitude qu’il y en aura d’autres et il faudra voir notre capacité à y faire face et à gérer la COVID-19 comme un virus endémique, comme ce qui a été fait avec d’autres virus comme la grippe , estime le Dr Leis.

Il faudra, selon lui, une collaboration internationale pour développer les campagnes de vaccination, année après année, partout dans le monde.

Mais outre l'accès, le Dr Weiss, rappelle qu'il s'agit aussi de mentalités. Certains pays économiquement moins développés, comme le Vietnam, affichent de bons taux de vaccination, tandis que d'autres pays en Europe de l'Est, comme en Pologne, ont de moins bons résultats.