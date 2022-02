Réouverture lente de programmes pour les gens atteints de la trisomie 21 au Manitoba

L’organisme Abilities Manitoba confirme que ces programmes sont touchés par une pénurie de main-d'œuvre, accentuée par la pandémie, qui les empêche de fonctionner au maximum de leur capacité.

Nancy Hamilton, 39 ans, est atteinte du syndrome de Down et habite dans un foyer géré par l'association à but non lucratif Direct Action in Support of Community Homes (DASCH). Avant la pandémie, elle allait à un programme de service de jour, mais il a été fermé par intermittence en raison des restrictions pandémiques.

Selon une note de service du ministère des Familles, ces programmes sont autorisés à rouvrir progressivement depuis le 1er février, mais seules les personnes qui correspondent à une catégorie de besoin critique peuvent y participer. Nancy Hamilton ne fait pas partie de cette catégorie.

Elle explique que cela fait deux ans qu’elle n’a pas eu accès à un programme de jour qui lui permettait, notamment, de travailler à l’Hôpital Grace à Winnipeg où elle apportait de l’eau aux patients et effectuait des tâches administratives. Je me sens un peu bouleversée.

Sa mère, Andrea Nowosad, dit que sa fille regarde beaucoup plus la télévision maintenant. Mme Nowosad est déchirée de voir la société rouvrir et la vie revenir à la normale alors que la vie de sa fille est toujours aussi restreinte.

« Pour Nancy et les autres personnes qui accèdent à ces programmes, c'est comme si elles avaient été oubliées. » — Une citation de Andrea Nowosad, mère de Nancy Hamilton

Des programmes qui reprennent progressivement

Les programmes de jour ont été touchés par les restrictions de santé publique en constante évolution et le nombre de cas de COVID-19, selon la directrice générale de Direct Action in Support of Community Homes DASCH , Karen Fonseth.

Elle reconnaît que les personnes n’ont plus aucune activité, outre celles qui répondent à leurs besoins fondamentaux .

La situation de Nancy Hamilton n’est pas un cas isolé. La fille de Jacqui Hopkins, Ashlee, est atteinte de trisomie et a des limitations physiques. Son programme de jour n'a pas repris depuis le début de la pandémie.

Jacqui Hopkins a pris sa retraite il y a six mois afin de mieux soutenir sa fille Ashlee. Photo : Jacqui Hopkins

Même si Jacqui Hopkins comprend qu'il est difficile de trouver l'équilibre entre la protection des participants immunodéprimés et la réouverture des programmes, elle dit que sa fille manque de routine et qu’elle est isolée. La seule chose qu'elle a pu faire ces deux dernières années, c'est venir me voir.

La directrice générale d’Abilities Manitoba, Margo Powell, est consciente des effets dévastateurs de la COVID-19. La crise du personnel s'est exacerbée. Nous savons qu'il faudra beaucoup de temps pour récupérer émotionnellement et en matière de santé mentale.

Selon Mme Powell, la pénurie de personnel s’explique, notamment, par le fait qu'il existe une disparité entre les attentes en matière d'emploi et les salaires des professionnels offrant du soutien direct (DSP).

Le salaire horaire de départ d'un direct support professional DSP dans un programme de jour est de 12,15 $. Le salaire minimum au Manitoba est de 11,95 $.

Abilities Manitoba demande à la province de s'engager dans un plan à long terme pour améliorer et normaliser la formation de travailleurs et pour financer une augmentation de salaire de 60 % au-dessus du salaire minimum d'ici trois ans.

Avec les informations de Lauren Donnelly