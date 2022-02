200 millions $ annoncés pour la construction de logements abordables au Québec

Le Programme d’habitation abordable Québec  (Nouvelle fenêtre) (PHAQ) permettra d’appuyer financièrement des projets de logements locatifs abordables destinés à des ménages à revenu modeste ou faible ainsi qu’à des personnes ayant des besoins particuliers en habitation , indique-t-on par communiqué.

Il vise à démarrer les premiers travaux dès l’été 2022. Les logements construits devront être offerts à un loyer maximum fixé par la Société d’habitation du Québec (SHQ) correspondant environ au loyer médian , précise-t-on.

Afin de s’assurer de l’abordabilité de ces logements, une période de maintien pouvant aller jusqu’à 35 ans sera exigée, et les taux d’aide seront modulés en fonction de la durée de l’engagement .

Les coopératives, organismes à but non lucratif, offices d’habitation et entreprises du secteur privé pourront déposer des projets.

Nous devons augmenter plus rapidement l’offre de logements abordables dans toutes les régions du Québec, et avec le Programme d’habitation abordable Québec PHAQ , nous aurons un véhicule beaucoup plus rapide et performant en renfort , a déclaré la ministre Laforest par communiqué.

Plus de détails suivront