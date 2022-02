Raconter l’histoire du Nord de l’Ontario à travers le regard des femmes

L’histoire du Nord de l’Ontario au 19e et 20e siècle est dotée de récits d’explorateurs et de prospecteurs, mais les histoires des femmes qui se sont aventurées et installées dans la région sont plus rares.

Pourtant, ces histoires existent. Il suffit de savoir où chercher, selon la directrice du musée de Timmins, Karen Bachmann.

« Pour connaître les histoires des femmes, il faut chercher autrement. On ne trouve pas en utilisant des méthodes traditionnelles. » — Une citation de Karen Bachmann, directrice et conservatrice du musée de Timmins

Pendant une période, les journaux ne nommaient pas les femmes. Elles étaient identifiées avec les noms de leur mari , explique-t-elle. Ça complique les recherches.

Pour suivre la trace de ces pionnières, il faut plonger plus loin dans les archives. Parfois, on peut suivre leur trace dans les registres d’instituts pour femmes, des écoles ou des églises.

Les Woodland Sisters ont fouillé dans les archives pour tenter de reconstruire la vie de cette pionnière. Photo : Woodland Sisters

Je suis toujours intriguée par les projets qui mettent en valeur les femmes du Nord de l’Ontario , confie Mme Bachmann. Pendant des années, nous avons raconté l’histoire des hommes.

Pour célébrer les histoires des femmes de la région, le musée de Timmins fait circuler un portrait de Caroline Maben Flower, une personnalité mondaine new-yorkaise devenue prospectrice à Timmins au début du 20e siècle.

Des histoires racontées au fil des générations

L’image attire rapidement l’attention des Woodland Sisters, un duo artistique qui réalise des projets en lien avec les paysages nord-ontariens, le plein air et les femmes.

Caitlin (droite) et Cassidy McAuliffe (gauche) ont commencé le projet Woodland Sisters en 2015. Photo : Woodland Sisters

On a vu cette photo en noir et blanc , raconte Cassidy McAuliffe. Fusil à la hanche, pagaie à la main, qui est cette "Lady Prospector" ? Nous devions apprendre à la connaître.

Les premiers mois de recherches ne sont pas fructueux. Pendant un moment, nous avons cherché avec le mauvais nom, puisqu’il changeait d’un article à l’autre.

« Éventuellement, nous avons rencontré ses descendants, et c’est là qu'on a connu son histoire. » — Une citation de Cassidy McAuliffe, membre du duo artistique Woodland Sisters

La vie de Caroline Maben Flower est une grande source d’inspiration pour les Woodland Sisters. On s’est dit que si ça nous intéresse autant, ça doit intéresser d'autres personnes aussi.

Les Woodland Sisters impriment une collection de portraits des pionnières du Nord de l'Ontario. Photo : Woodland Sisters

C’est ainsi que le projet sur la trace des pionnières a vu le jour. Le portrait en sérigraphie de Mme Flower est le premier d’une série de dix.

Un projet multimédia interactif

Chaque profil est accompagné d’un long récit documentant la vie des pionnières du Nord de l’Ontario dans le 19e et le 20e siècle. Le projet a également un volet numérique interactif.

Sur une carte géographique  (Nouvelle fenêtre) (en anglais seulement), il est possible de visionner des éléments multimédias, comme des extraits de journaux, des voix, des vidéos et des photos. On voulait que les gens puissent prendre part au processus de recherche.

Le Conseil des arts de l’Ontario finance une partie du projet. Cet appui nous a vraiment fait sentir que ces histoires sont importantes.

Des histoires importantes pour la communauté francophone

Le travail des Woodland Sisters rappelle celui de Jeannine Ouellette, l’auteure du blogue Les femmes de la route 11  (Nouvelle fenêtre) sur lequel on trouve plus de 210 articles documentant la vie des femmes du Nord de l’Ontario.

Au grand désarroi de la communauté franco-ontarienne, le projet s’est terminé en 2019.

Les médias sociaux ont été un outil pour faire rayonner l’histoire des femmes à un niveau imprévu , écrit Mme Ouellette dans sa dernière publication.

J’ai eu l’immense bonheur de vous connaître et d’échanger avec vous sur l’histoire des femmes, leurs succès, leurs réalisations et leurs contributions dans tous les domaines de la société poursuit-elle.

Des femmes dans les forêts

Quand on regarde l’histoire de l’Ontario à travers les yeux de la femme, on a une meilleure compréhension du développement du Nord , estime Mme Bachmann.

L’histoire du Nord parle souvent des développements économiques et industriels, et plus rarement sur l’évolution de la société , selon elle.

Caitlyn McAuliffe est une des Woodland Sisters, le duo derrière le projet artistique qui suit la trace des pionnières du Nord de l'Ontario. Photo : Woodland Sisters

C’est en regardant de plus près comment nos communautés se sont formées qu’on apprécie le rôle des femmes dans l’histoire, selon la conservatrice du musée de Timmins.

Les histoires des femmes viennent complémenter celles qu’on connaît tous , affirme cette dernière.

« Ça nous donne des indices de où on s’en vient, où on s’en va. On comprend ce que ça veut dire, de venir du Nord. » — Une citation de Karen Bachmann, directrice et conservatrice du musée de Timmins

Pour les soeurs McAuliffe, les histoires de ces pionnières cimentent l’image de la femme dans les paysages nord-ontariens.

La forêt et les lacs ont façonné l'enfance des soeurs McAuliffe. Photo : Woodland Sisters

Quand on est jeune, on passe beaucoup de temps dans les lacs, en camping, proche des feux de camp et on n’y pense pas trop , explique Caitlyn McAuliffe.

Mais plus tu vieillis, plus ces moments-là deviennent précieux. Aujourd’hui, on se rend compte que, passer du temps dans les bois, ç’a été très formateur pour nous , conclut-elle.

En partageant les histoires des exploratrices et des aventurières des derniers siècles, les Woodland Sisters espèrent démontrer que les femmes ont leur place dans les lacs et les forêts du Nord de l’Ontario.