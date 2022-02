Des sanctions recommandées contre un conseiller municipal de Thunder Bay

Le rapport du commissaire, qui sera présenté lors de la réunion du 7 février, porte sur des publications du conseiller Ruberto datant d'octobre dernier après un incident impliquant un camion qui a traversé un campement de tentes dans un stationnement.

Dans une première publication, il avait écrit J’espère que c’est le vent qui a soufflé une tente qui est allée frapper le camion, et non pas un camion qui a volontairement roulé sur une tente. La sécurité des gens est la priorité ultime.

Il a alors reçu plusieurs commentaires négatifs, car il semblait nier que l’incident s’était produit, alors que la police avait bel et bien ouvert une enquête.

Il a alors supprimé sa publication puis en a fait une deuxième.

« Je crois en l'être humain. Je pense que nous sommes tous intrinsèquement bons. Je suis déçu par les gens et leurs actions. Et dans ce cas, j'espérais avoir raison sur ce qui aurait pu se passer. Rappelez-vous qu'à l'heure de mon message, il était tôt le matin. Personne ne savait si le type avait eu une attaque, une crise cardiaque, s'était évanoui, etc. »