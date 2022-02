Le Festival du film de Sept-Îles prévu pour mars

Après avoir dû reporter le festival à plusieurs reprises en raison du contexte sanitaire, le comité organisateur est prêt à s’adapter. La vice-présidente de l’évènement, Andréanne Roy, annonce d’ores et déjà que le festival sera plus long que d’habitude.

Comme on sait que les salles réouvrent, mais à 50 % de leur capacité, c’était la meilleure chose à faire, parce qu’il faut prévoir des espaces pour que les gens ne puissent pas trop se croiser , explique-t-elle.

Chaque film sera par ailleurs projeté au moins deux fois au cours de l’évènement.

Andréanne Roy, vice-présidente de Ciné Sept. Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

« La bonne nouvelle de la réouverture des salles, ça nous donne une nouvelle énergie. Ça nous tient à cœur, donc on y met toute l’énergie. » — Une citation de Andréanne Roy, vice-présidente Ciné 7

L'offre cinématographique du festival est toujours en préparation.

En décembre les préparatifs étaient bien avancés. On remet la machine en marche et on est en train de revoir la programmation, est-ce qu’il y a des films qui étaient aussi sur les plateformes de visionnement, est-ce qu’on peut en choisir d’autres?

Sélection du jury

Le comité organisateur lance un appel aux cinéphiles qui souhaitent faire partie du jury à déposer leur candidature. Cinq places sont disponibles cette année.

Avec les informations de Catherine Paquette