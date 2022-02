Le centre de soins d’urgence de North Sydney maintenant ouvert cinq jours par semaine

Le centre de traitement d'urgence de Northside est désormais ouvert le mercredi.

La Dre Joan Salah, co-responsable de la médecine familiale dans la zone est de Santé Nouvelle-Écosse, dit que le centre a déjà aidé plus de 1 500 personnes et que la demande continue de croître.

Nous savions que ce serait le cas depuis le début, mais oui, notre clinique se remplit, honnêtement, généralement vers 10h15, 10h30 tous les jours , précise-t-elle.

Malgré une pénurie de médecins, un médecin déjà en poste dans la région est intervenu pour permettre que le centre ouvre cinq jours par semaine au lieu de quatre.

Parfois, un changement est aussi bon qu'un repos, donc je pense que beaucoup de médecins de famille en cabinet aiment pouvoir quitter leur poste périodiquement et pratiquer un autre type de médecine , indique la Dre Joan Salah.

Le service des urgences du Northside General Hospital à North Sydney, en Nouvelle-Écosse, a été remplacé par un centre de traitement d'urgence tellement achalandé qu'il augmente ses heures d'ouverture. Photo : CBC/Tom Ayers

Le centre est situé dans l'ancien service d'urgence de l'hôpital général du Northside.

Il fournit des soins non urgents sur rendez-vous uniquement pour des choses comme des douleurs et des entorses ou des fractures simples.

L’endroit a été inauguré en novembre et c’est ouvert les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 19h30. et les mercredis et samedi de 9h30 à 16h30.

Les patients avec ou sans médecin de famille peuvent s’y rendre le but étant d’alléger la pression sur le système de santé.

Le mois dernier, près de 83 000 Néo-Écossais étaient inscrits sur une liste d'attente provinciale pour obtenir un médecin de famille.

La Dre Salah pense que s'il y avait plus de médecins, le centre de soins d'urgence pourrait être ouvert encore plus longtemps.

Prendre rendez-vous

Les personnes qui ont besoin de soins urgents doivent appeler le 902-794-8966 pour prendre rendez-vous. Ils peuvent aussi se présenter et une infirmière leur réservera une place ce jour-là ou le lendemain.

La province a également ouvert un centre de soins d'urgence à Parrsboro.