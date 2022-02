L’ex-député Stéphan Tremblay se tourne vers les relations publiques

Il grossit les rangs de l’entreprise québécoise TACT, qui détient un bureau dans la région.

Stéphan Tremblay s’était notamment fait remarquer en 1998, lorsqu’il représentait le Bloc québécois à Ottawa, en quittant la Chambre avec sa chaise de député afin d’éveiller les consciences en matière d’écarts de richesse dans le monde.

Détenteur d’une maîtrise en développement régional spécialisée en bioénergie et d’un MBA pour cadres, il est aussi entrepreneur. Il a fondé RéchaulogiQ, le Musée de la glace et l’Igloft à Saint-Gédéon.

Projet abandonné

Son passage chez GNL Québec à titre de directeur du développement régional a pris fin l’an dernier, après l’abandon du projet Énergie Saguenay par le gouvernement du Québec. Énergie Saguenay visait l’implantation d’une usine de liquéfaction de gaz naturel au port de Grande-Anse, à La Baie, laquelle était assortie de la construction d’une conduite souterraine visant à acheminer du gaz naturel de l’Ouest canadien vers la région.

Au terme d’audiences du BAPE, le ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Lutte contre les changements climatiques (MEDDLCC) a écarté le projet, évoquant notamment le fait qu’il ne s’inscrivait par dans les volontés du Québec de réduire sa production de gaz à effet de serre.

TACT se spécialise dans l’accompagnement des organismes et entreprises selon leurs besoins en relations gouvernementales, en communications et en affaires publiques. GNL Québec était d’ailleurs cliente de l’agence avant son démantèlement.