L’Hôpital régional de Windsor est félicité pour sa gestion des transfusions sanguines

Des recommandations et des lignes directrices ont été imposées par Choisir avec soin, et il y avait des points de référence à respecter , explique Alexandra Zioutis, coordinatrice technique de la médecine transfusionnelle à l'Hôpital régional de Windsor.

Mme Zioutis affirme qu'en 2018, l'hôpital effectuait environ 700 transfusions sanguines chaque mois.

L’établissement de santé a suivi les directives de Choisir avec soin et a soumis à l’organisme des données montrant qu'il avait réduit le nombre de transfusions.

C'est ainsi que Choisir avec soin a accordé la désignation à l'hôpital.

Alexandra Zioutis déclare que la réduction des transfusions sanguines permet d'économiser du temps et des ressources, et de réduire les risques pour les patients qui les reçoivent.

Il y a des risques, de petits risques, mais il y a quand même des risques , explique-t-elle.

« Et en plus de cela, nous protégeons, et essayons d'utiliser, notre réserve de globules rouges correctement, afin que les gens reçoivent le sang dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. »