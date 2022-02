Terre-Neuve-et-Labrador cherche à réduire ses dépenses liées aux traversiers

Le ministre des Transports, Elvis Loveless, affirme que le moment est venu d’examiner sérieusement les services de traversier , ce qui comprend les coûts et des moyens plus efficaces d’offrir le service.

Cet examen correspond à une recommandation du rapport Greene publié en mai 2021 par un comité indépendant formé pour restructurer les finances publiques.

Les coûts d’exploitation des traversiers provinciaux d’avril 2020 à mars 2021 s’élevaient à un peu plus de 79 millions de dollars. La somme comprend les coûts de l’équipage, du carburant et des fournitures, ainsi que l’entretien, les assurances et le transport aérien d’urgence. La somme exclut les quais, l’achat de traversiers et les coûts administratifs.

Achalandage à la baisse

La flotte comprend huit traversiers qui relèvent de la province et sept qui relèvent du secteur privé.

Le rapport Greene indique que la population desservie par ces traversiers diminue et que l’on prévoit que la tendance va se poursuivre durant les cinq prochaines années. Le nombre de passagers diminue aussi.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le traversier Marine Coaster III relie Petite Forte et South East Bight, à Terre-Neuve (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les traversiers n'accueillent en moyenne que 20 % du nombre total de passagers qu’ils peuvent transporter, précise le rapport. Durant les trois dernières années, plus de 10 % des traversées ont eu lieu sans passager. Dans certains cas, 20 % des traversées ont eu lieu sans passager.

Intérêt de la part du secteur privé

Le ministre Loveless espère que les communautés desservies par les traversiers feront des suggestions.

Il dit que des entreprises privées s’intéressent à prendre le service en main, et que dans ce cas, il faut tout de même que le service soit efficace pour le public et pour les contribuables.

Le traversier de l’île Fogo a transporté 119 900 passagers et 66 000 véhicules l’an dernier. Il occupe le second rang dans la province en matière d’achalandage. Le traversier le plus achalandé est celui de l’île Bell.

Le conseil municipal de Fogo a décidé de participer à l’examen annoncé par le gouvernement, indique le maire, Andrew Shea. La communauté espère que tout changement à venir ne nuise pas au service du traversier.

Selon le maire, imposer des compressions budgétaires à l’ensemble du service ne serait pas la meilleure solution. Il recommande au gouvernement de se pencher sur les traversiers un à la fois et de tenir compte de leur apport respectif à l’économie locale.