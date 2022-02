Le mois de janvier le plus occupé en près de 30 ans chez CAA-Québec

Rappelons que sept records de bas minimums ont été enregistrés durant le mois de janvier. Le froid glacial a augmenté la demande de survoltage.

La dernière fois que la demande a été plus importante au CAA-Québec c’est en 1994 alors que 141 013 avaient été dispensés.

Le mois de janvier que nous venons de terminer avait tous les airs de celui de 1994 à l’exception près que 4 et demi ne jouait pas sur nos écrans cathodiques et que la patineuse artistique Tonya Harding n’a pas fait les manchettes , peut-on lire dans le communiqué de l’organisme à but non lucratif.

Les effectifs ont dû être triplés parfois même quadruplés pendant les 14 journées les plus froides alors que le téléphone ne dérougissait pas. Près de 22 000 membres ont utilisé l’application mobile ou le site Web pour soumettre leur demande d’assistance.

Malgré la forte demande, CAA-Québec assure que le délai moyen était de 45 minutes avant l’arrivée d’un employé pour dispenser le service.