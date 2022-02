Des dossiers électroniques pour tous les patients du Bas-Saint-Laurent d’ici 2023

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent devance Québec dans l'implantation des dossiers électroniques de ses patients. L'organisation a octroyé un contrat de 4,3 millions de dollars à l'entreprise Purkinje afin de rendre les dossiers accessibles aux professionnels de son réseau et de réduire les délais dans la transmission des informations relatives aux patients.

Pour ce faire, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS s'inspirera de ce qui se fait déjà dans le Kamouraska, où la numérisation des dossiers a été réalisée il y a plus de six ans.

À terme, on souhaite avoir un seul dossier informatisé pour l'ensemble du réseau, donc un usager, un dossier , affirme la directrice des ressources informationnelles pour le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent, Cathy Gauthier.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS souhaite ainsi rassembler toutes les informations concernant un patient dans un même dossier, qui sera accessible aux différents professionnels de la santé qui peuvent intervenir auprès d'une même personne.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent souhaite réduire l'utilisation du papier et rassembler les informations médicales des patients dans un même dossier numérisé (archives). Photo : Shutterstock / Xixinxing

C'est beaucoup des modèles hydrides actuellement qu'on a dans les différents établissements. Par exemple on a accès aux résultats de laboratoire, mais il faut consulter le dossier papier et consulter nos notes de façon manuscrite , explique Mme Gauthier.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS espère maintenant réduire l'utilisation du papier afin que l'information à jour soit disponible en temps réel. Ainsi, les données colligées dans les centres de médecine familiale, dans les hôpitaux ou encore en CLSC n'auront plus besoin d'être envoyées par fax, notamment, lorsqu'un patient doit consulter différents professionnels.

« Ça facilite le suivi clinique à différentes étapes pour éviter qu'un usager ait à répéter son histoire au travailleur social, à l'infirmière ou au médecin dans son parcours de soins. » — Une citation de Cathy Gauthier, directrice des ressources informationnelles pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent

L'informatisation des dossiers se terminera au plus tôt à l'été 2023. Il s'agit d'une première étape pour en arriver éventuellement l'implantation de dossiers électroniques à la grandeur de la province, sur laquelle travaille le ministère de la Santé depuis déjà plus d'une décennie.

Dans un premier temps, l'accès aux dossiers électroniques sera restreint aux professionnels de la santé. Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS indique que cela aidera aussi à protéger les informations, puisqu'il lui sera possible de retracer quels professionnels les consultent.

Dans un deuxième temps, les patients pourront eux aussi consulter leurs dossiers en ligne, mais cette étape se fera vraisemblablement lorsqu'un système uniformisé sera mis en place dans toute la province.

Avec la collaboration de Caroline Cyr