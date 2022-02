Des consultations médicales offertes aux étudiants du Collège d’Alma

Pour une deuxième fois en autant d’années, la clinique-école La Vigie du collège almatois accueillera une dizaine d’étudiants désireux de rencontrer un professionnel de la santé. Dans certains cas, ces étudiants éprouvent des difficultés à obtenir un rendez-vous dans une clinique du réseau.

Dans le cadre de ce projet novateur, le département de soins infirmiers du collège s’est associé à un médecin de famille dévoué, qui partage son savoir et ses connaissances avec la relève.

En raison du succès rencontré lors d’une première édition tenue l’automne dernier, l’initiative a été reconduite cette année.

Le Dr Fortin va rencontrer des patients comme s’il était en groupe de médecine de famille GMF pour toutes sortes de consultations. Ça permet aux étudiants en soins infirmiers de faire un premier état de santé du patient, qu’ils partagent ensuite avec le Dr Fortin , a expliqué Marlène McNicol, enseignante en soins infirmiers et responsable de la clinique-école La Vigie.

Les étudiants prennent activement part à la consultation et leur implication permet d’assurer une continuité de soins et un suivi auprès des cégépiens.

On a une centaine d’étudiants qui proviennent de l’international et une centaine d’autres régions. C’est difficile pour eux de rencontrer un médecin. Toute la communauté collégiale a droit à ces services , a enchaîné Marlène McNicol, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Si besoin il y a, les étudiants qui se sont prévalu du service seront dirigés vers un spécialiste.

Un précédent?

La clinique-école La Vigie existe depuis une vingtaine d’années et a été fondée au terme d’une réflexion amorcée par le personnel enseignant en soins infirmiers du Collège d’Alma. Une plateforme électronique a récemment été implantée, ce qui favorise le partage d’informations entre le médecin partenaire et les étudiants et l’accès au dossier, dans le respect des règles de confidentialité.

Le projet pourrait faire des petits ailleurs, croit Marlène McNicol, pourvu que des médecins souhaitent s’impliquer.