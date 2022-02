Un garçon cancéreux de 4 ans, victime collatérale de la manifestation

Une mère de Gatineau soutient que son fils de 4 ans n'a pas été capable de recevoir un traitement de chimiothérapie à cause de la manifestation. Photo : Radio-Canada

Le fils de Joline Mallet, Liam, devait se rendre avec son père au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario CHEO mardi dernier, pour subir un traitement en lien avec une tumeur au cerveau diagnostiquée au printemps 2020. L’hôpital pour enfants est situé sur le chemin Smyth dans l’est de la ville d’Ottawa.

Le trajet prend habituellement 35 minutes, mais Mme Mallet raconte que le voyage a duré tout près de quatre heures.

Le père et le fils sont restés coincés dans la circulation dense occasionnée par le convoi de manifestants qui bloquent les rues d’Ottawa depuis plusieurs jours.

On avait un enfant dans l'auto en douleur, un parent stressé, anxieux, qui ne savait pas par où passer, [qui ne savait pas] si on arriverait au rendez-vous à temps , raconte la mère, qui était en communication constante avec son mari par téléphone.

Et on n’avait pas de contrôle là-dessus. On ne savait pas si on allait manquer sa chimio. [On savait juste qu’] on ne doit pas manquer sa chimio. Tout ça roulait dans [notre tête]. C’était vraiment une expérience désagréable.

« J'ai de la difficulté à digérer tout ce qu’on a passé au travers. » — Une citation de Joline Mallet

J’ai appelé l'hôpital , poursuit Joline Mallet, qui se souvient d’avoir eu peur que son fils ne reçoive pas ses traitements parce qu'ils avaient finalement manqué le rendez-vous. Ils ont été très compréhensifs. Ils ont dit qu’ils allaient essayer de nous accommoder le mieux possible.

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario CHEO a fini par repousser le traitement du jeune Liam, mais non sans conséquences pour la petite famille. Liam et son père ont dû passer la journée entière à l'hôpital, alors que normalement la procédure ne prend que quelques heures.

On y va souvent à l'hôpital. On veut que ce soient des expériences agréables pour que Liam [collabore et veuille] aller à ses traitements, qui ne sont déjà pas plaisants, qui sont très difficiles sur son le corps , explique la mère de famille. On n’a pas besoin d'avoir une route difficile en plus!

Pas un cas isolé

Joline affirme que plusieurs parents d'enfants malades de sa connaissance ont vécu des histoires similaires depuis le début de la semaine. Une information qui a été confirmée par le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario CHEO .

Même si le nombre de manifestants dans la ville diminue de jour en jour, Joline craint que l'expérience se répète lors des prochains traitements ou, encore pire, si une urgence devait arriver.

Mon but est de sensibiliser les gens sur l’impact que cette manifestation-là peut avoir , plaide Joline.

Au-delà des fermetures des commerces, des embouteillages et de la circulation, ç’a affecté la santé mentale des parents et la santé physique et mentale d’un enfant qui va juste avoir cinq ans bientôt.

Joline Mallet respecte le droit de manifester des camionneurs, elle rappelle cependant que son fils a lui aussi le droit de recevoir des soins appropriés pour traiter sa maladie.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil