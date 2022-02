Le gouvernement de la N.-É. prépare son nouveau plan de tarification du carbone

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a deux mois pour finaliser ses plans sur la tarification du carbone pour les huit prochaines années et soumettre cette information au gouvernement fédéral.

Depuis 2019, la province utilise un système interne de plafonnement et d'échange qui cible les grands émetteurs de gaz à effet de serre.

Le plan de quatre ans a commencé avec un prix de 20 $ la tonne de carbone et a depuis fluctué entre 24 $ et 36 $ la tonne.

La province se prépare maintenant, comme requis, à soumettre un plan de huit ans à Ottawa.

Cette fois avec une tarification plus stricte qui augmentera chaque année de 15 $ la tonne pour atteindre 170 $ la tonne en 2030.

En utilisant le point de référence sur la tarification du carbone du gouvernement fédéral comme guide, la province envisage trois options.

La première serait un prix complet sur le carbone avec un coût forfaitaire par tonne appliqué au point de vente.

La deuxième option serait de garder le système provincial de plafonnement et d'échange qui cible les plus grands émetteurs de GES.

La troisième option est une approche hybride qui utilise la taxe fédérale sur les carburants et une norme de performance qui serait appliquée à certaines industries, comme la production d'électricité et la fabrication de ciment.

Le principe derrière chacune des options est de mettre un prix sur le carbone et qu'il soit appliqué de manière équitable et cohérente dans tout le pays , dit le sous-ministre adjoint de l'environnement et du changement climatique de la province, Jason Hollett.

La taxe doit envoyer un signal fort avec son prix pour inciter une réaction des consommateurs.

Jason Hollett est sous-ministre adjoint de l'environnement et du changement climatique de la Nouvelle-Écosse. Photo : Brett Ruskin/CBC

Recettes pour les efforts d'atténuation

Un des avantages du système de plafonnement et d'échange c’est qu'il crée des revenus pour le gouvernement pour aider aux efforts de réduction de carbone.

Depuis son lancement, le programme de la province a généré 73 millions $ pour un fonds vert. Ce fonds a permis de financer des projets tels que des rénovations éconergétiques sur des logements abordables.

Jason Hollett croit que l'une des grandes différences entre le modèle fédéral et l'approche que la province a utilisée depuis 2019 c'est qu'avec la taxe fédérale, il n'y a pas d'objectifs de diminution des GES au fil du temps.

Vous payez la taxe, vous payez les frais, mais les émissions peuvent augmenter avec le temps si les gens sont prêts à payer , explique-t-il.

Une fois que la province aura soumis son plan à Ottawa pour approbation, elle devra mettre en place les modifications réglementaires nécessaires pour mettre en place le nouveau plan d'ici la fin de l'année. Si la province choisit d'utiliser une taxe directe, elle devra être prête à temps pour le 1er avril 2023.