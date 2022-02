Tempête hivernale : jusqu’à 50 cm de neige prévus par endroits en Atlantique

La trajectoire de la tempête qui doit s’abattre sur l’Atlantique jeudi soir se précise. Les quatre provinces doivent recevoir entre 15 à 50 cm de neige. Certaines régions connaîtront d'importantes quantités de verglas. Cette tempête se prolongera jusqu'à samedi, des conditions routières difficiles sont à prévoir et déjà, certaines écoles du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont fermé leurs portes jeudi.

Nouveau-Brunswick :

Les bureaux et les écoles du District scolaire francophone Nord-Ouest sont fermés jeudi, de même que le campus d'Edmundston de l’Université de Moncton, en raison des mauvaises conditions routières et des prévisions météorologiques.

La moitié nord de la province recevra entre 15 à 35 cm de neige. Les précipitations devraient débuter jeudi après-midi et se poursuivre jusqu’à samedi matin.

Pour la moitié sud du Nouveau-Brunswick, des accumulations de 30 à 50 cm sont attendues, après que la pluie passagère se changera en neige jeudi après-midi. La neige devrait cesser samedi en matinée. Les automobilistes doivent s'attendre à de la poudrerie et des déplacements difficiles pendant cette période.

Île-du-Prince-Édouard :

L’Île-du-Prince-Édouard recevra entre 30 à 50 cm de neige. La pluie passagère se changera en neige jeudi soir, cette neige persistera tout au long de la journée vendredi jusqu’à samedi.

Les accumulations les plus importantes sont prévues pour le comté de Prince. Le sud-est du comté de Queens et le sud du comté de Kings verront du grésil mêlé de neige tôt vendredi matin.

Nouvelle-Écosse :

Le Conseil scolaire acadien provincial indique que les écoles des régions de Clare et d'Argyle sont fermées jeudi, en raison des mauvaises conditions routières.

Cette tempête hivernale occasionnera un mélange de précipitations en Nouvelle-Écosse.

Un long épisode de pluie verglaçante possiblement importante est prévu pour les comtés d’Halifax, d'Annapolis et de Lunenburg, selon Environnement Canada, de jeudi soir à samedi. Selon les prévisions, cette région devrait recevoir une importante accumulation de verglas d’ici samedi matin.

Pour le comté de Victoria, Environnement Canada émet un avertissement de conditions hivernales dangereuses. Le nord du Cap-Breton et les comtés de Cumberland et de Colchester doivent s’attendre à recevoir de 30 à 50 cm de neige. Les précipitations débuteront en soirée pour se terminer samedi matin.

Terre-Neuve-et-Labrador :

Dans le sud-ouest, le centre et le nord-est de Terre-Neuve, on prévoit des précipitations de 30 à 50 cm de neige, qui débuteront cette nuit et se termineront dans la nuit de samedi à dimanche.

Des accumulations de 20 à 30 cm sont prévues pour l’ouest de Terre-Neuve, la neige la plus forte devrait tomber vendredi et vendredi soir.

Enfin, de la pluie forte est prévue pour la péninsule de Burin et d'Avalon. Environnement Canada estime que 40 à 80 mm de pluie tomberont, mais possiblement plus de 100 mm à certains endroits.