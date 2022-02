Le futur pôle des arts de l’église Plymouth-Trinity accueilli avec enthousiasme

L’une des facettes du projet Hub créatif La Flèche-Trinity , qui a été développé par un collectif d'organismes culturels, prévoit notamment de transformer l’église en cinémathèque.

Le pôle représenterait un point de convergence , pour les artistes, afin qu'ils développent des projets culturels en commun, explique Éric Desmarais, porte-parole du projet. Et surtout, de nouveaux types de créations, des mélanges entre les disciplines, beaucoup plus d’approches qui vont essayer des trucs , ajoute-t-il.

Un nouveau bâtiment de 45 000 pieds carrés prendra également place dans le stationnement de l’église et permettra d’accueillir 15 résidences d’artistes, un studio de tournage et des locaux de créations.

« L’objectif, c’est vraiment de développer une espèce de communauté, qui va être de jour, de soir, de nuit, qui va être réunie ici, mais de partout dans le monde. » — Une citation de Éric Desmarais, porte-parole du projet Hub créatif La Flèche-Trinity

Le conseil municipal de Sherbrooke a accepté mardi d'investir 650 000 $ pour acquérir l’église et la céder aux organismes.

La plus vieille église à Sherbrooke, ça faisait longtemps que la communauté essayait de la vendre, et quoi de mieux qu’un beau projet culturel pour sauver un bâtiment patrimonial ici même dans notre centre-ville? , s'exclame la mairesse Évelyne Beaudin.

On est très intéressé

Des acteurs influents du milieu de la création en Estrie accueillent favorablement ce projet.

On est très intéressé, et on travaille déjà, on est déjà en discussion avec l’équipe là-bas. [...] On n’arrive à rien seul, c’est la force du groupe et la force créative de chacun des groupes d’intérêt qui vont faire en sorte que ces projets-là vont être menés à terme , souligne Pierre-Philippe Côté. Ce dernier a déjà fondé le Bureau estrien de l’audiovisuel et du multimédia (BEAM), un pôle créatif installé dans une ancienne église de Saint-Adrien.

Le pasteur de l'église Plymouth-Trinity Samuel Vauvert Dansokho se réjouit quant à lui que la vocation du lieu de culte demeure communautaire malgré la vente de l'église.

Le pasteur de l'église Samuel Vauvert Dansokho se réjouit que la vocation du lieu de culte demeure communautaire. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

L’important, ce n’est pas de venir prier Dieu et tout ça [...], c’est de perpétuer une possibilité de devenir davantage humains ensemble, de bâtir une communauté plus égalitaire, plus fraternelle et plus solidaire. Nous pensons pouvoir trouver cela avec un consortium culturel , souligne-t-il.

Il souhaite cependant que la concrétisation de ce projet puisse permettre de régler le dossier de la famille Rodriguez-Flores, qui est réfugiée dans l'église depuis trois mois en raison d'une menace d'expulsion du Canada.

Avec les informations de Thomas Deshaies