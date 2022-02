Le départ de l'animateur Jean Fontaine, de l’animateur et directeur de la programmation Yan Dallaire et de la journaliste Caroline Touchette a fait réagir les membres de la radio communautaire. Certains ont demandé la tenue d’une assemblée générale extraordinaire pour faire la lumière sur ces démissions.

En entrevue à Radio-Canada mercredi, Laura Nagy a déclaré que la meilleure chose, c'est de répondre aux questions du mieux qu'on peut et d'essayer d'expliquer les démarches qu'on a prises et que cela a été fait conformément aux politiques en place .

Laura Nagy, qui est actuellement présidente de la radio communautaire Envol 91, est avocate de profession. Photo : St-Boniface Street Links

Ça aurait été fait dans n'importe quel autre environnement de travail, ajoute-t-elle. Les gens ne comprennent peut-être pas qu'on a fait notre possible.

Mme Nagy explique que le conseil d'administration de la radio ne s'immisce pas dans la gestion quotidienne de la radio, dans la cuisine de la direction .

Selon elle, une fois qu'une démission est annoncée, il est difficile d'avoir une discussion avec cette personne pour lui faire reconsidérer sa décision , parce que c'est un choix très personnel .

Une assemblée générale extraordinaire à venir

À l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire demandée par les membres de la radio, se trouvent notamment les points de transparence du conseil d’administration, de climat de travail et de démissions des trois employés.

Or, selon le comptable professionnel agréé à la retraite, qui faisait les états financiers d'organismes à but non lucratif, Raymond Lafond, il est pour le moins inhabituel pour des membres d’exiger une assemblée générale extraordinaire pour ce genre de questions. Ce ne serait pas le forum approprié, selon lui.

C’est problématique, parce qu’il y a une question de confidentialité avec le personnel explique M. Lafond, qui devait connaître les règlements internes des organismes pour faire son travail.

Dans un message qu’elle avait publié sur la page Facebook de la radio communautaire, le 25 janvier, Mme Nagy abondait dans le même sens.

À la suite de sa démission, Jean Fontaine, qui travaillait à Envol FM 91 depuis 2018, a accepté un poste à WebOuest, une plateforme des Productions Rivard lancée le 3 février. (archives) Photo : Radio-Canada / Martine Bordeleau

M. Lafond ajoute que, selon la Loi sur les corporations, les membres n’ont aucun pouvoir direct lorsqu'il est question de gestion des affaires internes de l’organisme. Ce pouvoir revient au conseil d’administration qui, lui-même, peut déléguer la gestion des affaires internes, tel que l’embauche de personnel, à la direction générale.

Raymond Lafond croit donc que l’assemblée générale extraordinaire sera une rencontre où on transmettra de l’information. [...] Ce ne sera probablement pas satisfaisant pour les membres à cause des questions de confidentialité, puisque [les points à l’ordre du jour concernent] le personnel de l’organisation .

Le réel pouvoir des membres se trouve dans l’assemblée générale annuelle, selon lui.

À l’assemblée générale extraordinaire [les membres] ne peuvent seulement qu’exprimer leur état d’âme, leur avis, leurs sentiments vis-à-vis de la situation. Par contre, lors de la réunion annuelle qui se tiendra dans peu de temps, les membres pourront, s’ils sont insatisfaits, voir à l'élection de membres du conseil qui, selon eux [répondront] aux besoins de la communauté, de la corporation.

Aucun commentaire en raison d’ententes de confidentialité

Les ex-animateurs n’ont pas expliqué les raisons de leurs départs, invoquant l'existence d’ententes de confidentialité.

Laura Nagy indique que les employés adhèrent à une entente de confidentialité et doivent être libres de tout conflit d'intérêts lorsqu'ils sont à l'emploi de la radio.

Toutefois, elle soutient qu'il n'y a pas d'entente de confidentialité concernant leur départ, mais fait savoir que dans chaque milieu de travail, tout ce qui touche les ressources humaines est de nature privée .

Personne ne veut voir [aboutir devant un tribunal une] situation qui implique de la confidentialité en milieu de travail, c'est pour ça que des gens veulent garder ça à l'intérieur de l'entente. Il y a des choses qui ne peuvent jamais être partagées, ce n'est pas hors de l'ordinaire , explique Laura Nagy.

L'assemblée générale annuelle d'Envol 91 FM devrait se dérouler pendant la première semaine de mars. En ce qui concerne l'assemblée extraordinaire, aucune date n'est déterminée, mais les membres ont fait part de leur désir que ça n'ait pas lieu pendant le Festival du Voyageur, en février.