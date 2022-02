Réforme de la Loi sur la radiodiffusion : prise deux

Sur le fond, l'objectif du nouveau projet de loi reste le même que le précédent : soumettre les géants du web à la Loi sur la radiodiffusion, en les forçant à contribuer financièrement à la création et à la découverte de contenu culturel canadien.

C-11 les obligera à le faire quand des articles commerciaux, comme des albums de musique, sont téléchargés et distribués sur leurs plateformes , mais la clause d’exclusion a été révisée. Ainsi, les créateurs et les utilisateurs des médias sociaux seraient exemptés de la législation.

On a entendu clairement les inquiétudes exprimées la dernière fois et on a fait des changements qui viennent clairement pallier les problèmes a expliqué le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez.

C-11 impose l’obligation au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de tenir compte de certains éléments dans l’élaboration de règlements. Il précise que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC [n'est] pas habilité à réglementer l’utilisation quotidienne que font les Canadiens des médias sociaux . De plus, le projet de loi indique que les conditions imposées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC doivent respecter la liberté d'expression .

Quant à la définition des œuvres commerciales, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC aura un carré de sable très précis dont il devra prendre en considération. Ottawa demandera au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC de discuter avec chacune des plateformes afin de déterminer la hauteur de sa contribution au contenu canadien en fonction notamment de son modèle d'affaires.

Connu auparavant sous le nom de C-10, le premier projet de loi était mort au feuilleton à la dissolution du Parlement. Il avait suscité de vives critiques, notamment de la part des conservateurs qui accusaient les libéraux de vouloir limiter la liberté d’expression des artistes, des politiciens et des influenceurs canadiens sur Internet.

Le débat entourant le projet de loi original avait mis à rude épreuve l’ancien ministre du Patrimoine Steven Guilbeault qui pilotait ce dossier des plus complexes. Les dernières modifications à la Loi sur la radiodiffusion au Canada remontent à 1991. Malgré des consultations publiques et un examen de plusieurs mois par un comité d’experts, C-10 n’est jamais devenu loi.

Cette fois, son successeur à Patrimoine canadien, se dit convaincu que les changements apportés permettront à la nouvelle mouture de tenir la route.

On a écouté, on a été sensible , a dit le ministre Rodriguez. J’ai eu de très bonnes discussions avec tous les partis. Je pense que chacun comprend le fait qu’on a écouté, qu’on a été sensible aux difficultés de la dernière fois.

Le vrai test aura lieu sur le plancher de la Chambre des communes et en comité, là où les conservateurs avaient soulevé leurs nombreuses objections.