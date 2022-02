Lac-Noir, une minisérie de genre avec Mélissa Désormeaux-Poulin

Cette minisérie de huit épisodes d’une heure a comme tête d’affiche Mélissa Désormeaux-Poulin dans le rôle de Valérie Boivin, une policière de Montréal maganée par la vie , aux dires du coscénariste de Lac-Noir, Charles Dionne.

Désireuse de quitter la métropole, elle choisit de s’installer pour l'été dans une petite ville des Laurentides, afin d’y épauler le chef de la police locale dont le partenaire a disparu sans laisser de traces.

Ce dernier a-t-il quitté son poste de son plein gré, ou a-t-il été la cible d’un événement plus néfaste? Valérie décide d’en avoir le cœur net, mais son enquête sera parsemée d’embûches, serties de rencontres avec des personnes plutôt louches ou inquiétantes, qui jurent avec l’aspect pittoresque de son nouvel environnement.

Charles Dionne décrit l’intrigue avec parcimonie, se gardant de révéler des punchs. Cette série qu’il a coécrite avec Martin Girard (Le secret de ma mère, Nitro Rush) aborde selon lui une question vieille comme le monde .

« Qu'est-ce qu'on fait du mal qu'on porte en nous? On le nie, on le réprime, on l'extériorise, on l’apprivoise, on l’embrasse? Qu'est-ce qu'on fait avec ce côté sombre? »