Une rencontre pour promouvoir l’hydrogène vert au Port de Saguenay

Le Port de Saguenay a un fort potentiel pour attirer des projets dans le marché de la production d'hydrogène vert. C'est ce que croit le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, qui a organisé une rencontre mardi entre les autorités portuaires et la secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et députée libérale de Toronto-Danforth, Julie Dabrusin.

La rencontre s’est déroulée de façon virtuelle. Le président-directeur général de l'Administration portuaire du Saguenay, Carl Laberge, a alors fait valoir le potentiel des installations portuaires pour recevoir de tels projets.

Une grande chance qu’on a ici au Saguenay, c’est d’avoir une zone industrialo-portuaire, donc des grands terrains industriels, l’équivalent de 2500 terrains de football, c’est immense, qui sont localisés autour d’un port en eau profonde, donc ça nous positionne avantageusement pour le développement de ces filières-là , a indiqué Carl Laberge, en entrevue à Radio-Canada mercredi.

Julie Danforth est également secrétaire parlementaire du ministre de l’Environnement et du Changement climatique.

Comment produire de l'hydrogène vert? L’hydrogène le plus vert qu’on puisse produire est fabriqué à partir de l’électrolyse de l’eau. On utilise une source d’énergie renouvelable – par exemple de l’hydroélectricité ou des panneaux solaires – pour séparer la molécule d’eau en hydrogène et en oxygène.

Sur un comité

Mario Simard siège au Comité permanent des Ressources naturelles de la Chambre des communes. Par communiqué, il a indiqué qu’il y profite de chaque occasion pour différencier l’hydrogène vert de l’hydrogène bleu ou l’hydrogène gris ; ces derniers étant produits à partir de combustibles fossiles.

L'hydrogène vert pourrait notamment contribuer à améliorer le bilan carbone pour le transport lourd.

Le député bloquiste croit que le Québec est bien placé avec son hydroélectricité pour jouer un rôle dans cette nouvelle industrie. La filière d’hydrogène constitue un secteur d’avenir dans le grand chantier de transition énergétique mondial. Le Canada et le Québec développent actuellement des projets-pilotes et des partenariats pour explorer, produire et transformer ce combustible propre , a-t-il mentionné par voie de communiqué.

Un projet d'hydrogène vert est en démarrage au parc industriel de Bécancour.

Le ministre provincial de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, devrait présenter sa stratégie de production d'hydrogène vert en avril prochain.

Avec des informations de Michel Gaudreau