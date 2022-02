La police tente d’identifier une femme ayant profané le Monument commémoratif de guerre

L’incident est survenu le 29 janvier dernier, en marge des manifestations contre les mesures sanitaires, au centre-ville d’Ottawa, précise la police par communiqué.

La suspecte est décrite comme une femme blanche de corpulence moyenne. Elle portait un manteau blanc marqué de deux bandes jaunes au moment des faits.

La dame recherchée portait également une tuque noire décorée d’un symbole blanc.

Nous avons clairement indiqué que nos enquêteurs enregistreront tous les aspects de la manifestation. [...] Il y aura des conséquences pour quiconque enfreint les règlements municipaux, le Code de la route et le Code criminel , prévient également le Service de police d'Ottawa SPO , dans son communiqué.

Toute personne ayant des informations concernant l'identité de cette personne est priée de contacter la Section centrale des enquêtes de la police d'Ottawa, au 613-236-1222, poste 5166.

La police a relayé une photographie ainsi qu'une vidéo de l'incident impliquant le femme.

Cette photo parue dans les médias est partagée par la police d'Ottawa, qui demande l'aide du public pour identifier la suspecte. Photo : Gracieuseté : Service de police d'Ottawa

Le Service de police d'Ottawa SPO a arrêté et accusé trois individus en lien avec les manifestations qui paralysent le centre-ville depuis jeudi soir.

Les forces policières ont jusqu’à maintenant ouvert 25 enquêtes officielles, dont celle portant sur la profanation du Monument commémoratif de guerre du Canada.

Des incidents aux Bergers de l'Espoir ont aussi été signalés et font l’objet d’une enquête, indique le Service de police d'Ottawa SPO .

La police encourage les gens qui ont été témoins d’incidents ou d’un crime à le rapporter aux autorités.