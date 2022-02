Stratégie COVID-19 : l’Ontario veut rendre les tests rapides plus disponibles

À la fin de 2021, la province a traité 75 000 tests de dépistage PCR, un sommet. Le jour même, le médecin hygiéniste en chef de la province annonçait que l'admissibilité serait limitée principalement aux personnes à haut risque - y compris certains patients d’hôpitaux ainsi que les résidents et le personnel des foyers de soins de longue durée.

Depuis, le nombre de tests traités est en baisse. Une moyenne de 25 460 tests quotidiens ont été traités au cours de la dernière semaine.

Parallèlement, le gouvernement envoie des millions de tests rapides dans les écoles. De plus, les commentaires récents du Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef, suggèrent un changement de priorités.

Une approche équilibrée

Au sujet des tests de dépistage, en point de presse, le Dr Moore a affirmé qu'à l'avenir, la province adoptera une approche équilibrée entre les tests PCR et les tests rapides.

[Le PCR est] clairement celui qui demande le plus de travail , a-t-il déclaré il y a deux semaines.

Vous devez vous rendre dans un centre d'évaluation, vous devez attendre que le prélèvement soit effectué pour le test PCR. [...] J'espère que le public, au fur et à mesure que nous disposerons d'un plus grand nombre de tests rapides, en profitera, car je pense qu'ils sont beaucoup plus pratiques, qu'ils sont effectués dans le calme de votre maison et que vous obtenez une réponse en quelques minutes au lieu d'attendre plusieurs jours pour les résultats du PCR.

Les tests PCR sont plus compliqués à effectuer que les tests rapides. (Archives) Photo : (Marta Lavandier/The Associated Press)

Une porte-parole de la ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré mercredi que l'Ontario pourrait étendre le test PCR à d'autres groupes si la capacité le permet, et qu'elle cherche activement comment étendre l'utilisation des tests rapides.

Mais l'utilisation de davantage de tests rapides dépend en partie de l'approvisionnement du gouvernement fédéral, et l'Ontario a déclaré que sur les 54,3 millions de tests qu'Ottawa avait promis de livrer à la province en janvier, seuls 17,6 millions ont été reçus.

Inconvénients des tests rapides

Selon les experts en santé publique et en maladies infectieuses, le recours croissant aux tests rapides présente des inconvénients.

Le Dr Andrew Morris, médecin spécialiste des maladies infectieuses, a déclaré que les tests rapides ne sont PAS un excellent outil pour la surveillance et la gestion des pandémies.

Selon lui, les tests rapides s'avèrent moins précis que les tests PCR pour détecter l'Omicron, du moins au début d'une infection. De plus, a-t-il souligné, il n'y a jusqu'à présent aucun moyen en Ontario de suivre l’étendue des résultats positifs.

À l'heure actuelle, nous n'avons pas vraiment une bonne idée de l'état d'avancement de la vague , a déclaré le Dr Morris.

Le Québec a mis en place un portail pour l'autodéclaration des résultats des tests rapides, et le Dr Morris et d'autres experts affirment que l'Ontario devrait envisager quelque chose de similaire.

Le Dr Fahad Razak, interniste et membre du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 de la province, convient qu'il serait idéal d'avoir un moyen de suivre les résultats des tests rapides - et de s'assurer qu'ils sont exacts.

Selon le Dr Razak, la stratégie d’accès aux tests PCR empruntée par la province est la bonne.

Avec l'arrivée récente du nouveau médicament antiviral Paxlovid, l'Ontario a précisé que les personnes admissibles au traitement - et qui peuvent donc obtenir un test PCR dans un centre d'évaluation afin d'être admissibles - comprennent les adultes immunodéprimés et les personnes de plus de 60 ans non vaccinées.

Il a été démontré que le médicament réduit considérablement le risque d'hospitalisation s'il est pris au début de la maladie.

De son côté, le Dr Sumon Chakrabarti, médecin spécialiste des maladies infectieuses, affirme que la grande majorité des personnes qui contractent la COVID-19 n'ont pas besoin d'être testées.

Les gens ont du mal avec ça, je pense, parce que pendant deux ans, nous avons [demandé aux gens] de faire des tests , a-t-il dit.

Mais [...] en 2018, si vous aviez la grippe, ou un mal de gorge, ou une toux, vous ne saviez pas [de quelle maladie] il s’agissait. Vous saviez juste que c'était viral, pour la plupart. On ne testait pas tout le monde dans la communauté. Mais on testait les gens à l'hôpital. Et c'est là que ça compte.

En l'absence d'un meilleur suivi et d'une meilleure précision des tests rapides, d'autres paramètres peuvent aider à surveiller la propagation de la COVID-19, notamment les admissions à l'hôpital et dans les unités de soins intensifs et les niveaux de COVID-19 dans les eaux usées, entre autres, selon le Dr Razak.

Chacun de ces éléments n'est pas identique à un test PCR , a précisé le Dr Razak. Mais en les regroupant, on peut commencer à se faire une idée de ce qui se passe même en l'absence d’un PCR.

Avec les informations de La Presse canadienne