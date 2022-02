Qui succédera à Erin O’Toole?

Pierre Poilievre

Pierre Poilievre Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Ce député de la région d'Ottawa et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances est perçu comme le favori pour succéder à Erin O'Toole. C'est aussi l'un des préférés de la base conservatrice. Sans compter qu'il parle français, un atout indéniable pour devenir premier ministre.

M. Poilievre a considéré se lancer dans la course à la direction du parti en 2020, mais il a finalement décliné, expliquant qu'il souhaitait passer plus de temps avec sa jeune famille. Récemment, il a fortement appuyé la manifestation de camionneurs qui, depuis plusieurs jours maintenant, paralyse la colline du Parlement. Il est avocat.

Peter MacKay

Peter MacKay Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Cet ex-ministre de la Défense, qui a été le dernier chef du défunt Parti progressiste-conservateur du Canada, était donné favori pour succéder à Andrew Scheer, il y a 18 mois. Il avait d'ailleurs terminé en tête de lice après le premier tour, avant de finalement s'incliner devant Erin O'Toole au troisième tour.

Après sa défaite, M. MacKay s'est fait plus discret. Et il ne s'est pas porté candidat aux élections de l'automne dernier. Mais, hasard ou coïncidence, il est un plus actif sur les réseaux sociaux depuis quelque temps. M. MacKay est généralement perçu comme un conservateur modéré (red tory, en anglais).

Leslyn Lewis

Leslyn Lewis Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

D'origine jamaïcaine, cette avocate de formation est devenue en 2020 la première femme issue des minorités visibles à prendre part à une course à la direction au sein du Parti conservateur du Canada. Peu connue au départ, elle s'était rapidement imposée comme le premier choix des conservateurs sociaux et des membres de l'Ouest canadien. Mme Lewis avait finalement pris la troisième place. Elle s'est fait élire par la suite comme députée dans Haldimand–Norfolk, en Ontario.

Marilyn Gladu

Marilyn Gladu Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Cette députée du sud-ouest de l'Ontario a fait savoir à la presse mercredi qu'elle considérait se lancer à nouveau afin d'être choisie comme cheffe du Parti conservateur du Canada PCC . Mme Gladu avait soumis sa candidature en 2020, mais le parti l'avait rejetée, arguant qu'elle ne respectait pas les critères établis. Elle est devenue au cours des derniers mois l'une des politiciennes les plus loquaces au pays en ce qui concerne les obligations vaccinales mises en place par le gouvernement de Justin Trudeau.

Rona Ambrose

Rona Ambrose Photo : La Presse canadienne / Dean Bennett

Cette ancienne ministre de Stephen Harper avait assuré l'intérim après la défaite de celui-ci, en 2015. Originaire de l'Ouest canadien, Mme Ambrose avait résisté à l'envie de briguer la direction du parti en 2020, malgré le souhait de plusieurs membres. Elle a d'ailleurs écarté de nouveau, mercredi, la possibilité de se lancer. Mon cœur dit oui, mais ma tête dit non , a-t-elle indiqué dans une déclaration écrite. Je ne vais pas revenir en arrière à ce stade de ma vie.

Patrick Brown

Patrick Brown Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Cet ancien chef du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario a fait savoir mercredi que son seul objectif en ce moment [était] de rouvrir Brampton , la Ville qu'il dirige à titre de maire depuis 2018. Mais certains conservateurs le considèrent comme un candidat de choix, étant donné ses racines politiques dans la province et la nécessité de faire élire des candidats dans le Grand Toronto pour reprendre le pouvoir à Ottawa.

Michelle Rempel Garner

Michelle Rempel Garner Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Cette députée albertaine est l'une des plus connues des Canadiens dans le caucus conservateur. Elle s'est démarquée dans les dernières années pour avoir défendu avec vigueur l'industrie pétrolière et gazière de sa province ainsi que les droits des Canadiens LGBTQ.