Les commerçants de la Saskatchewan se préparent à la fin de la preuve vaccinale

Le président-directeur général d'Hospitality Saskatchewan, Jim Bence, affirme que le milieu de l’hôtellerie accueille favorablement cette nouvelle.

C’est très difficile pour l’industrie depuis la mise en place de ces mesures , dit-il. Il croit que la levée de certaines règles pourrait inciter la population à dépenser dans les commerces qui ont souffert à cause du froid, de la vague Omicron et des mesures sanitaires.

À Saskatoon, cependant, le copropriétaire des bars Rook and Raven et Yard and Flagon, Arno Oldach, affirme que les mesures sanitaires ne figurent pas parmi les sujets de conversation du personnel ou de la clientèle.

Ses deux établissements n’ont jamais été confrontés à des personnes non vaccinées tentant de faire fi des mesures sanitaires, explique-t-il.

Le copropriétaire du Yard and Flagon à Saskatoon, Arno Oldach, affirme que les deux dernières années ont été particulièrement pénibles pour les commerçants. Photo : Radio-Canada / Chanss Lagaden

Arno Oldach s’abstient cependant de prédire si la transition sera nocive ou bénéfique pour ses commerces.

Je ne suis pas spécialiste, je suis juste un tenancier de bar , précise-t-il en notant que les gens sont simplement fatigués de la pandémie.

Responsable du tourisme à Développement économique Regina, Chelsea Galloway affirme qu’il n’y a pas encore consensus auprès des commerçants concernant les prochaines étapes à entreprendre.

L’industrie souhaite que la réouverture se fasse de façon sécuritaire, mentionne-t-elle. Seul le temps nous dira si les annonces du gouvernement auront un impact positif pour l’industrie.

Pour le président-directeur général de la chambre de commerce du grand Saskatoon, Jason Aebig, des questions demeurent. Par exemple, que se passera-t-il d’un point de vue légal pour les entreprises qui souhaiteraient maintenir une preuve de vaccination?

Nous voulons de la clarté, de la durabilité et de la faisabilité, affirme-t-il. Nous voulons absolument éviter d’entrer dans une nouvelle phase de la pandémie pour ensuite faire marche arrière.

Avec les informations de Theresa Kliem