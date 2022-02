Soulagement et craintes chez des restaurateurs après la réouverture de leur salle à manger

Les réservations vont bon train, notamment pour la fin de semaine de la Saint-Valentin, indique Éric Dumas, copropriétaire du restaurant Bovino Grill, à Rimouski.

On voit que les gens ont hâte de venir au restaurant et sont bien contents qu’on soit ouverts, nous sommes contents, et nos employés aussi , dit-il.

Toutefois, les craintes que cette réouverture ne soit qu’un sursis avant une nouvelle fermeture sont fortes.

Le ballet de fermetures et de réouvertures a laissé un goût amer chez certains.

On a l’impression que c’est plus souvent des questions politiques que de santé publique. C’est pour ça qu’on est content, mais qu’on reste méfiant , témoigne Steven Guimond Corriveau, copropriétaire de La P'tite Grenouille de Rimouski.

Le copropriétaire du bar La P'tite grenouille de Rimouski, Steven Guimond Corriveau Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

La présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la Municipalité régionale de comté MRC de Rivière-du-Loup, Claudette Migneault, demande au gouvernement de s'assurer que les restaurants n'aient plus à devoir fermer.

Ça serait vraiment important qu'un gouvernement planche sur un plan afin d’assurer le maintien de ces entreprises qui se sont avérées essentielles à la vie de bien des gens. C’est un message que les restaurateurs de la région souhaitent vraiment , explique-t-elle, en soulignant leur courage et leur résilience.

« Je pense qu’ils ont un rôle important dans la vie d’une communauté, non seulement au plan économique, mais aussi dans la vie sociétale d’une communauté. » — Une citation de Claudette Migneault, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup

Malgré la réouverture des salles à manger, Steven Guimond Corriveau constate cependant qu'il y a une certaine confusion quant aux mesures sanitaires en place.

On reçoit un bon volume d'appels pour expliquer ce qui est légal et ce qui ne l’est pas , explique-t-il.

De son côté, Éric Dumas, du Bovino Grill, remarque que sa clientèle, qui est plus âgée, est rassurée par les restrictions sanitaires.

Le passeport vaccinal sécurise un petit peu mes employés et aussi ma clientèle. Il y a des clients qui sont bien contents d’avoir des restrictions sanitaires. Je sens une petite crainte chez les gens qui réservent , raconte-t-il.

Les deux restaurateurs ont aussi très hâte d'accueillir leur clientèle au maximum de la capacité de leur salle à manger.

En semaine, c’est moins un problème, car les gens viennent manger seuls ou à deux, tandis qu’en fin de semaine, les gens viennent en groupe ou en famille , explique Steven Guimond Corriveau.

C’est sûr qu’il ne faut pas que ça aille en bas de 50 % de capacité! , rajoute Éric Dumas.

Depuis lundi, les restaurateurs peuvent au ouvrir leur salle à manger, mais en réduisant le nombre de clients, avec une limite de quatre personnes ou deux bulles familiales par table et l'exigence de montrer son passeport vaccinal.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse