Réforme des cours de natation pour trois piscines gaspésiennes

Depuis cet automne, les responsables des piscines de New Richmond, de Gaspé et de Sainte-Anne-des-Monts collaborent pour offrir des cours de natation sous une nouvelle forme.

Les gestionnaires gaspésiens ont décidé de faire la transition des cours offerts traditionnellement par la Croix-Rouge vers le programme québécois Récré’Eau, du Centre de formation aquatique du Québec.

C’était devenu compliqué d’avoir des formations de la Croix-Rouge en région , explique le responsable aquatique adjoint à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, Frédérick DeRoy.

On devait souvent faire de la route pour aller en ville et on s’est tannés. On a décidé de se regrouper et d'aller vers le programme québécois Récré’Eau, qui propose une nouvelle approche.

En entrevue à Bon pied bonne heure, Frédérick DeRoy mentionne que la décision n’a toutefois pas été prise de gaieté de cœur.

La piscine du Cégep de la Gaspésie et des Îles Photo : Radio-Canada

Entre-temps, la Croix-Rouge a annoncé qu’elle abandonnait son volet de cours de natation pour se consacrer à sa mission humanitaire.

Quand on a fait ces démarches-là, on ne savait pas que la Croix-Rouge allait s'en aller et céder son programme à la Société de sauvetage, indique M. DeRoy. D’ailleurs, on collabore avec elle pour les formations en sauvetage , ajoute M. DeRoy.

Selon Frédérick DeRoy, le programme Récré'Eau touche à plus d’aspects et comporte plus de niveaux que celui de la Croix-Rouge.

Avoir des sauveteurs c’est un réel défi, souligne-t-il. Avant, ils finissaient trop tôt et on les perdait à l’âge où ils pouvaient devenir sauveteurs ou moniteurs. là on les garde plus longtemps. Ça facilite le recrutement de main-d'œuvre.

Frédérick DeRoy souligne par ailleurs les avantages du regroupement des directions de piscines gaspésiennes qui, selon lui, a créé une nouvelle dynamique régionale porteuse de futures collaborations fructueuses.