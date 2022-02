Hockey scolaire: mobilisation pour un retour au jeu, #ONVEUTJOUER est lancé

Le mot-clic #ONVEUTJOUER a été lancé ce matin par les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières (Université du Québec à Trois-Rivières UQTR ) et a rapidement fait des petits.

Vêtus de leur équipement complet, les joueurs de Patriotes ont pris une photo d'équipe devant le Colisée du Parc de l'exposition. Distancés et portant le masque sous leur casque, les joueurs vont la partager sur les réseaux sociaux en espérant être lus par des membres du gouvernement et de la santé publique.

Nous avons joué seulement sept matchs en deux ans explique l'entraîneur Marc-Étienne Hubert qui se dit préoccupé pour l'avenir du sport universitaire, mais davantage préoccupé pour l'avenir de la société.

C'est qu'en un mois seulement, 70 athlètes universitaires de la OUA, le circuit où évoluent les Patriotes, ont quitté les bancs d'école.

C'est alarmant. Je vous parle d'universitaire, mais plus tard on parlera des étudiants au collège et au secondaire , s'inquiète-t-il.

Les joueurs des Estacades Midget AAA ont joint la mobilisation Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

La motivation à son plus bas

Quelques minutes ont suffi à rallier les troupes.

Comme entraîneur, on est des enseignants, des modèles et de bons pères de famille. On essaie de donner des réponses au mieux de nos connaissances, mais je pense qu’on n'est à court de solutions. On n’a plus de bonnes réponses rationnelles pour leur dire qu’on ne peut plus jouer au hockey , explique le directeur de la structure intégrée des Estacades de Trois-Rivières, Frédéric Lavoie.

C'est avec sa bénédiction que les joueurs des Estacades Midget AAA ont donc eux aussi pris la pose. Pour ces adolescents de 15 et 16 ans, cette saison devait être le point culminant de 10 ans d’efforts.

Pour plusieurs, c'est l'année de repêchage. Quand il n'y a pas de matchs, on n'a pas de visibilité , explique Éliott Robert.

Le capitaine de l'équipe, Evan Courtois, ne cache pas que l'absence de toutes compétitions pèse lourd sur le moral de l'équipe. Ce sont des sacrifices qu’on fait depuis qu’on est tout jeune. De voir que c’est gâché à cause de cette pandémie-là, c’est démotivant. À l’école aussi, ça paraît. Notre famille le voit qu’on est moins joyeux.

Les Estacades ont disputé un maigre total de 24 matchs en deux ans.

Ceux qui disent qu'en pratiquant on continue de s’améliorer, ce n’est pas vrai ! Ce n’est pas de tourner en rond. Le hockey c’est un jeu de contact, un jeu de réactions et d’espace restreint. Cette absence de compétition aura un impact , conclut leur entraîneur Rémi Royer

La situation est d'autant plus frustrante pour les Patriotes, les Redmen de l'Université McGill et les Stingers de l'Université Concordia qui évoluent dans le circuit universitaire Ontarien. Dans la province voisine, les matchs reprennent la semaine prochaine. C'est donc dire que tous les adversaires des trois équipes québécoises pourront s'affronter sans restrictions pendant que celles-ci seront limitées à des séances d'entraînement.