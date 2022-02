Industrie minière : les Premières Nations de la C.-B. demandent à être consultées

Le Conseil de l’énergie et des mines des Premières Nations de la Colombie-Britannique (FNEMC) a publié un rapport dans lequel il appelle les communautés à reprendre contrôle des mines sur leurs territoires. Dans ce rapport, le Conseil partage 25 recommandations afin d’assurer que les Premières Nations soient consultées par le gouvernement et l'industrie minière et puissent donner un consentement clair aux projets d'exploitation minière.

Les lois sur les mines remontent au temps de la ruée vers l’or alors que la province entrait dans la confédération, mais depuis, plusieurs décisions de la Cour Suprême sont survenues et doivent être prises en compte , explique celui qui a mené ce projet pour le compte du Le Conseil de l’énergie et des mines des Premières Nations de la Colombie-Britannique FNEMC , l'aîné Allen Edzerza, en faisant notamment référence à une décision rendue en 2014 concernant les Tsilhqot'in.

Tout comme les Gitxaala cet automne, le rapport conteste l'octroi automatique de droits miniers sur les territoires autochtones sans consultation avec les Premières Nations concernées et appelle à une réforme des lois entourant l’exploration et l’exploitation minière pour qu’elles s’accordent avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones, adoptée en 2019 par la Colombie-Britannique.

« Ce cadre juridique est désuet, colonial et n’est pas en accord avec les droits des Premières Nations. » — Une citation de Rapport sur la souveraineté autochtone et le consentement sur l’industrie minière

Plus de deux ans plus tard, aucune action n’a été prise pour ajuster les lois provinciales. L’exploration et l’activité minière persistent comme si la Déclaration des Nations Unies n’existait pas , déplore le grand chef Stewart Phillip, président de l'Union des chefs autochtones de province, dans un communiqué.

En plus d’une réforme juridique, le rapport propose trois approches différentes pour parvenir à un consentement clair des Premières Nations sur les projets miniers présents sur leur territoire et indique que les permis d'exploitation devraient uniquement être délivrés par les nations concernées.

L’industrie minière a besoin de certitude. Ils ont besoin de s’assurer que lorsqu’ils dépensent des millions ou des milliards de dollars, ils le font sur des fondations solides de certitude , souligne Allen Edzerza.

Un consentement clair des Premières Nations, explique-t-il, éviterait ainsi des délais judiciaires engendrés par des contestations, ce qui est dans l’intérêt de tous.

Avoir un plan pour la suite

Plusieurs recommandations du rapport proposent aussi d’établir un plan clair, avec du financement, pour préparer le moment où les entreprises mettent fin à leurs activités d’exploitation minière.

Avec des ventes totalisant près de 4 milliards de dollars, le charbon est de loin le produit minier qui a la plus grande valeur en Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne

L’une des suggestions est l’établissement d’un fond commun qui pourrait servir de garantie pour s’assurer que les entreprises procèdent au nettoyage des sols et des cours d’eau advenant un accident écologique ou une faillite menant à l'abandon de l'exploitation d'une mine.

De nombreuses Premières Nations ne s'opposent pas à l’exploitation minière. Nous reconnaissons le potentiel économique pour les emplois et les revenus pour nos peuples et la province. Mais nous nous opposons à l’idée que cela se fasse sans notre consentement , écrit le chef régional de l’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, Terry Teegee.

Consultation en cours avec la province

Le ministère de l’Énergie et des Mines confirme avoir reçu le rapport, rendu public le 27 janvier, et dit qu'il examine les recommandations.

Notre gouvernement s'est engagé à travailler avec toutes les Premières Nations en Colombie-Britannique pour implanter la Loi sur la Déclaration des droits des peuples autochtones , indique le ministère dans une déclaration.

L'exploration minière prend place dans toutes les régions de la province et emploie des milliers de personnes, indique le ministère. Photo : Coeur Mining

Un plan d’action préliminaire a été déposé en juin 2021 afin de déterminer comment la province peut s’aligner avec la Déclaration et travailler à faire avancer l’autodétermination et l’autogestion, les droits et les titres, la fin du racisme anti-autochtone et l’augmentation du bien-être social, culturel et économique.

Le plan d’action final est attendu ce printemps.

L’exploration minière en Colombie-Britannique est véritablement une entreprise collaborative qui implique l’industrie, les Premières Nations et les communautés de la province , écrivait le ministre de l’Énergie et des Mines, Bruce Ralston, dans un communiqué pour souligner la semaine de l’exploration minière dans la province.

Se préparer à une transition avec l’industrie minière

Mardi, l'ancienne ministre de la Justice du Canada, Judy Wilson-Raybould, a présenté sa vision d'une véritable réconciliation lors d'une conférence organisée par l'Association de l'exploitation minière en Colombie-Britannique.

L’ancienne ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould, s'est entretenue avec l'industrie minière de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Elle a déclaré que leur industrie travaille sur des territoires autochtones et que ces entreprises ont la possibilité de modéliser leur prise de décisions en fonction du consentement des Autochtones.

Elle affirme également que le Canada devrait adopter une législation pour permettre aux nations autochtones de s'autogouverner et que l'industrie devrait être prête à faire la transition pour travailler avec les nations autochtones en tant que législateurs de leurs propres territoires.

Avec des informations de la Presse canadienne