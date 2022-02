Accusée d’écoblanchiment, Shell défend son usine albertaine de captage du carbone

Alors que l’intérêt pour le captage du carbone continue de croître en Alberta, l’entreprise qui pilote une des trois usines actuellement en activité dans la province est forcée de se justifier.

Dans un récent rapport, l’organisation non gouvernementale britannique Global Witness affirme que l’usine Quest, située près d’Edmonton, ne capte qu’une fraction des gaz à effet de serre générés par Shell Scotford.

Quest utilise du gaz naturel pour produire de l’hydrogène. Les émissions de CO 2 qui résultent du processus sont ensuite captées et enfouies sous terre.

Ce mariage du gaz naturel et de la captation du carbone a été baptisé hydrogène bleu par l’industrie et suscite énormément d’intérêt chez les producteurs de pétrole et le gouvernement de l’Alberta.

« Les compagnies d’énergie fossile voient l’hydrogène comme une façon de continuer à faire des profits en brûlant du gaz et en faisant de l’écoblanchiment. » — Une citation de Global Witness

Un récent rapport de l’Institut Pembina, cité par l’ Organisation non gouvernementale ONG britannique, précise que le procédé employé par Shell produit deux types de gaz. Le premier a une forte concentration en carbone et contient environ 60 % de l’ensemble du carbone généré par la réaction chimique. C’est celui-ci qui est capté et enfoui. Selon des données soumises par Shell au gouvernement de l’Alberta. Environ 80 % du carbone contenu dans ce premier type de gaz est capté.

Le deuxième type de gaz d’échappement a une plus faible densité en carbone, mais contient quand même 40% des émissions polluantes générées par la transformation du méthane contenu dans le gaz naturel.

Ce sont donc 80 % de 60 % des émissions qui sont captées pour un taux de captation de 48 %. En tenant compte d'autres émissions comme l’alimentation électrique et des fuites de gaz naturel, Global Witness arrive à la conclusion que Quest capte seulement 39 % des émissions réelles qu’elle génère.

Une technologie en évolution

Depuis son lancement en 2015, ce projet [...] a capté et stocké plus de 6 millions de tonnes de CO 2 , répond pour sa part la porte-parole du ministère de l’Énergie, Jennifer Henshaw.

La technologie de captage a rapidement évolué depuis l’ouverture de l’usine en 2015 [...] ces améliorations vont soutenir le développement d’hydrogène propre et réduire les émissions dans d’autres secteurs , ajoute-t-elle.

Nous sommes en désaccord avec les conclusions du rapport, répond pour sa part Shell Canada par courriel. Toute analyse qui suggère que Quest ne réduit pas les émissions de CO 2 est simplement erronée.

« Les connaissances acquises en opérant Quest vont permettre aux prochains projets de capter plus de carbone à moindre coût. » — Une citation de Shell Canada

Shell évalue un projet pour une deuxième installation de captage à sa raffinerie de Scotfort. Elle affirme que le projet Polaris permettrait de capter 750 000 tonnes de CO 2 par année avec un taux de capture de 90 %.

Le Canada s'est fixé comme objectif de réduire ses émissions de méthane de 75 % d'ici 2030. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

[Quest] capte ce qu’elle était censée capter, répond le directeur pour le pétrole et le gaz à l’Institut Pembina, Jan Gorski. Il faut se rappeler que ce projet visait surtout à démontrer la viabilité de la technologie.

Selon lui, des taux de captage dépassant les 90 % sont possibles. Il ajoute que les prochaines usines de captage pourraient avoir une très faible empreinte carbone si certaines conditions sont respectées. Il faudrait qu’elles soient alimentées en électricité par des énergies renouvelables. Il faudrait aussi éliminer les fuites de méthane qui surviennent lors du transport du gaz naturel.

Le gouvernement fédéral prévoit dévoiler bientôt les détails d’un crédit d’impôt pour soutenir le développement de projets de captage de carbone.

Ce serait un dangereux détournement de fonds publics si le gouvernement finance cette industrie-là en finançant la captation et la séquestration du transport , répond le responsable de la campagne Climat énergie chez Greenpeace, Patrick Bonin.

Il demande à Ottawa de plutôt investir dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’électrification des transports.

Selon Jan Gorski, les gouvernements doivent imposer des normes d’émissions strictes qui tiennent compte de l’ensemble du cycle de vie de l’hydrogène bleu.