Assurance-emploi : des retards suscitent des critiques au Nouveau-Brunswick

Le ministère fédéral de l’Emploi et du Développement admet que des retards vont persister jusqu’à la fin du mois, mais affirme traiter en priorité les cas pressants et les situations où les citoyens n’ont aucun revenu .

Annie Saulnier, une assistante en éducation au Nouveau-Brunswick, a fait sa demande d’assurance-emploi à la fin novembre.

La norme de service du fédéral pour le versement des prestations d’assurance-emploi est d’envoyer les avis relatifs aux paiements dans les 28 jours suivant le dépôt de la demande dans 80 % des cas. Le fédéral affirme être capable de le faire dans 88 % des cas.

Or, Annie Saulnier est sans réponse depuis près de 70 jours. Malgré ses appels répétés à Service Canada, elle soutient qu’on ne lui donne pas de raison pour expliquer ces retards.

« J'ai une famille de quatre à la maison. On a besoin de nourriture. » — Une citation de Annie Saulnier, assistante en éducation au chômage

Pendant ce temps, les comptes s’accumulent, impayés.

Les factures n'arrêtent pas de rentrer non plus, ils nous appellent pour dire qu'ils ont besoin de paiement , poursuit Annie Saulnier. Mais moi, je leur dis que mon assurance-chômage est pas rentrée encore. J'attends. Je peux pas faire plus. Eux me disent: "c'est pas mon problème" .

Emploi et Développement social Canada explique ces retards par une hausse abrupte des demandes de prestations d'assurance-emploi depuis le début de l'année, alors que l'hiver est déjà la période la plus achalandée.

Au cours des quatre premières semaines de l'année, le nombre de demandes de l’assurance-emploi était de 35 % plus élevé que les prévisions , affirmait lundi Lori MacDonald, la sous-ministre déléguée principale d’Emploi et Développement social Canada

On s’attend à ce que des retards dans la prestation des services se poursuivent tout au long du mois de février 2022 , ajoutait-elle devant le comité permanent des ressources humaines de la Chambre des communes.

Personne ne perdra ses prestations, promet-on au ministère.

Dominic LeBlanc, le député de Beauséjour et ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, qualifie les retards d’inacceptables.

On n'est pas en train de justifier ces retards-là, il y a une série de facteurs qui ont amené à cette situation difficile. Mais nous acceptons l'obligation de le rectifier et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire , affirme-t-il.

Ces familles-là doivent savoir que nous sommes à l'ouvrage, en train d'améliorer, et ça, sur une base très vite, le temps que ça prend pour traiter une demande d'assurance-emploi , dit Dominic LeBlanc.

Selon la sous-ministre déléguée du ministère de l’Emploi, Lori MacDonald, il y aurait près de 3000 agents qui répondent aux citoyens dans les centres d’appel de l’assurance-emploi, comparativement à seulement 1100 avant la pandémie.

