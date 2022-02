COVID-19 : les restaurateurs de l’est ontarien, entre amertume et résignation

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les restaurateurs et les tenanciers de bar ontariens font des pieds et des mains pour se tenir à flot, alors qu’ils continuent de suivre les consignes sanitaires imposées par le gouvernement Ford pour combattre le coronavirus.

Dans l’industrie, la solidarité du début a fait place, lentement mais sûrement, à une grogne de plus en plus persistante.

« L’électricité, ça n’a pas changé. Le gaz, les bills, tout ça, ça rentre pareil. […] S’il n’y a personne qui entre ici, moi, je ne suis pas capable de payer [mes factures] », raconte Richard Ménard, propriétaire de la Brasserie Étienne Brûlé, à Embrun.

Avec ses revenus qui se sont évaporés, l’homme d’affaires n’est pas en mesure de payer entièrement son loyer qui lui coûte environ 50 000 $ par année.

Heureusement, avec l'assouplissement récent des mesures pour contenir la vague Omicron, les établissements comme le sien peuvent de nouveau accueillir leurs clients à 50 % de leur capacité.

Pour Richard Ménard, il faut que cette fois-ci soit la bonne. [La nourriture] qu’on perd, les employés qu’on essaie de garder. Je suis resté ouvert. C’est juste pour essayer de garder mes employés , ajoute-t-il.

D’autres, comme Chantal Lascelles et son conjoint Mario, ont dû se résoudre à cesser leurs opérations.

Pourtant, leur restaurant Vert Fourchette, qui avait pignon sur rue au cœur du village de Vankleek Hill depuis 2011, affichait souvent complet. Les affaires du couple roulaient à fond de train.

Le coup de grâce est survenu lorsque plusieurs employés ont démissionné dans les mois suivant la période des Fêtes de 2020.

On savait que c’était précaire comme situation. Tout le monde a donné son 110 % pour maintenir le bateau , raconte Chantal Lascelles.

Dans le cas des Lascelles, l’épuisement - à la fois physique et mental - qui s’est accumulé au fils des 22 derniers mois aura finalement eu le dernier mot. À contrecœur, le couple a mis la clé sous la porte l’automne dernier.

Pour moi, ç'a été un gros pincement. […] La décision, elle s’est faite pour nous, mais elle s’est faite par nous aussi. […] On ne pouvait pas continuer comme ça , poursuit Chantal Lascelles.

Plusieurs mois plus tard, alors que la poussière a eu le temps de retomber, la restauratrice est en paix avec sa décision. Surtout qu’elle et son conjoint ont des idées et des projets plein la tête.

On sait qu’on s’en va vers d’autres entreprises. Le processus est déjà entamé. Alors, tout est positif , déclare la femme d’affaires.

Une lumière au bout du tunnel?

Le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO), le Dr Paul Roumeliotis, est bien au fait de la frustration vécue par restaurateurs et tenanciers de bar depuis le début de cette crise sanitaire.

Celui-ci est néanmoins optimiste pour la suite des choses. Selon le Dr Roumeliotis, les médicaments antiviraux développés pour combattre la COVID-19 vont changer la donne.

Les antiviraux vont jouer un rôle important […] pour que l’on puisse avoir un bon contrôle. On va vivre avec la COVID-19 comme avec les autres maladies infectieuses que nous avons sans avoir besoin de fermer les restaurants. […] Nous avons des plans qui vont nous permettre […] de vivre avec la COVID-19 , indique le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO .

Entre-temps, Richard Ménard continue de se battre afin de garder sa brasserie en opération.

Cependant, la mise en vente récente de la bâtisse qu’il loue met sérieusement l’avenir de son entreprise en péril, ce qui ajoute une autre couche d’incertitude à une situation déjà difficile en raison de la pandémie.

S’il n’en fait pas l’acquisition, Richard Ménard aura un mois pour plier bagage dès qu’une offre aura été acceptée par le propriétaire des lieux, la Municipalité de Russell.