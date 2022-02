L’aluminerie Alouette souligne ses 30 ans à Sept-Îles

En 1989, l’aluminerie Alouette annonce qu'elle vient s'implanter à Sept-Îles, une ville basée sur l’industrie minière. À l’époque, l'économie était en décroissance et la production diminuait dans certaines compagnies minières. Le projet d’aluminerie était alors porteur d’espoir pour une relance économique et pour la rétention de la population.

L’ex-député conservateur de Manicouagan de 1988 à 1993, Charles Langlois, se souvient que Sept-Îles a dû s’adapter pour accueillir autant d’employés venus pour travailler chez Alouette. C’est une entreprise qui arrivait avec des demandes complètement nouvelles pour la chaîne d’approvisionnement de Sept-Îles , se remémore-t-il.

« Il a fallu que les hommes d’affaires se tournent de bord rapidement et que les entrepreneurs locaux se positionnent pour fournir l'aluminerie en produits et services. » — Une citation de Charles Langlois, ex-député conservateur de Manicouagan

L'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, lors de sa visite à l'aluminerie Alouette en 1992. Photo : Radio-Canada / Archives

En 1992, Alouette entame sa première production d’aluminium. 30 ans plus tard, l’usine emploie 1300 travailleurs, ce qui fait d’elle la plus grande aluminerie en Amérique du Nord.

Pour autant, l’entreprise n’est pas exemptée des défis de recrutement de la main-d'œuvre. Près de 300 emplois seront à pourvoir d’ici les cinq prochaines années en raison de nombreux départs à la retraite.

D’hier à aujourd’hui

L’entreprise a annoncé cette année vouloir augmenter sa production de 50 000 tonnes supplémentaires d’ici 10 ans. Des investissements de près de 150 millions de dollars sont toutefois nécessaires dans les prochaines années, pour remplacer notamment des équipements vieillissants.

Le président et chef de la direction d’Alouette, Claude Gosselin Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Le président et chef de la direction d’aluminerie Alouette, Claude Gosselin, soutient que ces investissements vont permettre d’assurer la pérennité de la production.

On veut continuer à poursuivre l’amélioration environnementale de l’usine, on veut continuer à poursuivre la progression de la production. On veut une usine sécuritaire. Il y a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup d’ambition , explique-t-il en entrevue.

Pour la question environnementale, l’aluminerie guette les avancements technologiques en la matière. Aujourd’hui, s’il fallait que je vous dise comment on va remplacer les anodes de carbone, qui sont le principal émetteur, par d’autres choses, je ne pourrais pas vous le dire , mentionne M. Gosselin.

L’aluminerie souhaite devenir carboneutre d’ici 2050, dont un premier pas a été franchi avec son projet de gaz naturel liquéfié.

M. Gosselin estime que l’entreprise a réussi à bien se positionner dans l’industrie depuis ses débuts. On veut investir et se positionner pour le futur à long terme , mentionne-t-il. Il y a beaucoup de développement technologique qui se fait et il faut rester à l’affût.

Avec les informations de Félix Lebel.