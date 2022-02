Perdre Mario, un documentaire entre quête et hommage à un ami disparu

Le titre de ce film aurait pu être "L'amour ne suffit pas" ou "L'amitié ne suffit pas", explique Carl Leblanc. C'est difficile à se l'avouer cette chose-là.

Narré par Luce Dufault et Robert Lalonde, Perdre Mario mêle images d’archives et segments d’animation pour évoquer Mario, qui a mis fin à ses jours quatre ans avant le tournage du film, ainsi que le deuil des gens avec qui il était ami.

Je voyais bien que le deuil était laborieux, malaisé, et je me suis dit : Quelle histoire est plus importante que ça?, raconte Carl Leblanc. Il n'y a pas de question philosophique plus importante que celle de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue.

Un journal intime comme point de départ

L’idée du documentaire a germé quand les frères de Mario ont envoyé à Carl Leblanc le journal de son défunt ami, retrouvé sur son ordinateur après sa mort. J'avais des sentiments mélangés : la joie à l'idée de retrouver Mario pendant 80 feuillets et puis évidemment la crainte, car je me doutais bien que ce ne serait pas un récit joyeux, et effectivement ça ne l’était pas.

Sans ses pages, Carl Leblanc n’aurait jamais réalisé son film. Dans le journal de Mario, ce qui m’a frappé c'était le sentiment d’avoir accès à quelque chose de rare : la mort en marche, une sorte de making-of du suicide.

Quand on parle du suicide de quelqu'un, on parle de l'avant et de l’après, mais rarement de ce dernier droit, dans lequel on est dans une solitude abyssale, la plupart du temps, voire presque toujours , ajoute-t-il.

Le réalisateur a donc vu dans ce journal un matériau pour l’aider à comprendre le suicide de Mario, mais pas seulement. Il y avait aussi de quoi nous aider tous, humains et humaines, à nous dépatouiller avec ce truc vertigineux qu’est la mort volontaire , ajoute-t-il.

Ne pas réduire Mario à son suicide

Avec Perdre Mario, Carl Leblanc a voulu aussi faire revivre Mario, le Mario d’avant la dépression. Parmi les amis, certains m'ont dit au début: "Je ne veux pas participer, ce Mario-là ce n’est pas le Mario que j'ai connu, c'est le Mario de la fin" , dit-il. Je n’aurais pas fait le film si je n'avais pas eu la conviction que j'allais pouvoir donner vie au Mario fou, voyageur, festif que j’ai connu.

Carl Leblanc a fait appel à François Fortin pour imaginer les segments animés qui illustrent l’intériorité de Mario et les extraits de son journal. Il y a une dimension immersive dans ces segments d'animation qui nous prennent aux tripes, souligne-t-il. Se mettre au service de l'intériorité de quelqu'un, c'est fabuleux.

J'avais envie de raconter l'histoire de telle manière à ce que les spectateurs puissent très vite se sentir proches, et les inviter à se mettre à la place de cet ami qui a perdu un être cher.

Après avoir vu le film, quelqu’un m'a dit : "Pendant le générique de fin, j'avais l'impression d'avoir perdu Mario moi aussi" , se félicite-t-il.

Si Perdre Mario raconte l’histoire de Mario, Carl Leblanc a voulu sortir son film de ce cadre intime à certains moments, pour le rattacher à la tragédie générale qu’est le suicide. En moyenne, trois personnes s’enlèvent la vie chaque jour au Québec. Toutefois, Perdre Mario n’a pas pour autre but que de raconter une histoire de personne humaine à personne humaine.

On ne fait pas un film pour réparer quelque chose, pour se faire du bien, ou par souci de prévention de quoi que ce soit. Je l'ai fait parce qu’il y avait une histoire qui me semblait significative et dont tout le monde pourrait s'emparer. Si c'est faire œuvre utile, tant mieux.

Réaliser ce documentaire a-t-il aidé les proches de Mario à faire leur deuil? Je l'ignore, mais les portions du film où Mario est vivant ont fait du bien. Les autres sont troublantes. Vivre, c’est valser entre ces douleurs et ces joies.

Quant à Carl Leblanc, créer Perdre Mario ne lui a pas permis de trouver la paix, mais ce processus lui aura au moins permis d’avancer dans son questionnement.

Perdre Mario sera diffusé ce mercredi, à 20 h, et ce dimanche, à 21 h, sur Télé-Québec. Il pourra aussi être regardé en ligne, sur le site de Télé-Québec, et il sortira dans plusieurs salles de cinéma le 11 février.

Besoin d’aide? Si vous pensez au suicide ou si vous vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous aider partout au Québec 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553)

Texto : 1 855 957 5353

Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Eugénie Lépine-Blondeau à l'émission Tout un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.