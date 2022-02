À la découverte des jeux vidéo d’art

Depuis quelques années, le jeu vidéo est de plus en plus considéré comme un objet d’art. Il devient également un médium, au même titre qu’un tableau pour une peinture ou l’argile pour une sculpture. Les gens voient de plus en plus le jeu vidéo comme un mode d’expression , explique Émile Beauchemin, commissaire du Mois Multi. C’est ça que je veux mettre de l’avant. Il y a en a partout.

L’objectif du jeu vidéo d’art n’est pas de gagner, de faire des points ou de battre un ennemi. Quel est le but alors? L’art, tout simplement. C’est des jeux avec des poursuites un peu plus esthétiques .

Une image du jeu « Têtard tout » au plus présenté au Mois Multi. Photo : Mois Multi / Collectif Tôle

Ces jeux proposent des univers uniques, parfois irréels où les règles de la physique peuvent être éclatées. L’idée, c’est de créer des jeux qui sont des expériences esthétiques et des expériences nouvelles qui vont un peu à l’encontre de ce qu’un jeu vidéo est généralement , précise M. Beauchemin.

Le jeu vidéo aux Beaux-arts

Un des jeux vidéo programmés par le Mois Multi est Brume de l’artiste et développeur français Robin Moretti. Son jeu invite le participant à découvrir un monde sous le brouillard.

C’est une idée qu’il a commencé à développer quand il était étudiant à l’École supérieure d'art d'Aix-en-Provence. Cette institution offre un parcours d’art numérique et propose le code comme médium artistique.

Une image du jeu « Brume ». Photo : Mois Multi / Robin Moretti

Pour Robin Moretti, cette découverte a été une révélation. Je fais partie de cette génération qui a grandi avec les jeux vidéos . Les codes de cette technologie sont tout naturel. Le monde 3D et la vue à la première personne, c’est quelque chose qu’on a intégré ajoute celui qui a aussi étudié les arts classiques.

Le jeu vidéo est maintenant son médium de prédilection. Il y a produit trois versions de Brume.

Lorsqu’il était petit, il souhaitait devenir créateur de jeux vidéo. Et finalement, en faisant les beaux-arts j’ai réussi à faire ce que je voulais!

Du théâtre au jeu vidéo

Le Mois Multi tenait à présenter au moins un jeu vidéo d’art québécois. Têtard tout au plus, du collectif Tôle de Montréal sera présenté pour la première fois par des participants pendant l’événement.

Maxime Brillon, artiste et producteur du collectif, vient du monde du théâtre. À la base, l’oeuvre était un livre audio qui avait été déposé sur la plateforme Bandcamp. Afin de dynamiser la séance d’écoute devant public, M. Brillon a eu l’idée de créer un jeu et de le projeter sur un écran.

« Je n’avais aucune base en code. » — Une citation de Maxime Brillon, artiste et producteur du collectif Tôle

Têtard tout au plus est son premier jeu. J’ai appris un peu sur le tas. Je me suis surpris à aimer ça plus que je pensais.

Une image du jeu « Missing » Photo : Mois Multi / Flying Robot Studios

L’artiste compare l’expérience à une balade en forêt avec une paire d’écouteurs ou à une visite au musée. C’est contemplatif. Dans le jeu, l’accent est mis sur l’écoute et non pas sur l’action , ajoute Maxime Brillon.

Dans ce jeu, le participant est sur une île qui se découvre au fil de l’histoire. La partie dure environ une heure.

Un jeu socialement engagé

Le troisième jeu proposé par l’événement multidisciplinaire a été créé par les studios indiens Flying Robot. Conçu pour les 17 ans et plus, Missing aborde le trafic d'êtres humains.

Le joueur est dans la peau une personne disparue. Les artistes souhaitaient sensibiliser à ces horreurs que vivent des milliers de filles et de femmes chaque année.

Les trois jeux vidéo seront accessibles du 9 au 27 février à l’Espace 400e.