JO de Pékin : manifestation pour que l’habilleur officiel Lululemon abandonne le charbon

Le groupe Stand.earth à l’initiative de la manifestation appelle la compagnie de vêtements de sport à se tourner vers l'exploitation de ressources renouvelables et à mettre fin à son recours au charbon pour alimenter ses usines d’ici 2030.

Les vêtements de Lululemon, notamment ceux qui seront portés par l'Équipe Canada, sont fabriqués dans plusieurs pays d’Asie, comme le Vietnam, le Cambodge ou la Chine, où des énergies fossiles sont utilisées pour faire fonctionner les opérations, déplore Erdene Batzorig, porte-parole du groupe Stand.earth à la manifestation.

Lululemon Athletica n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Radio-Canada.

Depuis plusieurs années, Stand.earth pousse la compagnie à prendre des engagements verts. Les manifestants ont remis une médaille de charbon aux employés de la compagnie de vêtements de sport mercredi, en gage de mécontentement.

« On veut que Lululemon soit un leader pour le climat. » — Une citation de Erdene Batzorig, porte-parole, groupe Stand.earth

D’après une analyse de Stand.earth  (Nouvelle fenêtre) publiée en novembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre de la chaîne de production de la compagnie Lululemon ont augmenté de 12,7 % en 2020, malgré les engagements verts de la compagnie.

Lululemon Athletica s’était donné comme cible d’utiliser de l'électricité 100 % renouvelable pour alimenter ses activités d’ici 2021 et entend réduire de 60 % les émissions de gaz à effet de serre de ses usines d’ici 2030, comme l’explique l'entreprise sur son site Internet  (Nouvelle fenêtre) .

Il est ironique et irresponsable que Lululemon utilise le charbon, le combustible fossile le plus sale, pour confectionner les vêtements des athlètes canadiens. [Leurs] performances et la participation aux Jeux olympiques d’hiver dans les années à venir dépendra de plus en plus des succès dans la lutte contre la crise climatique , affirme le responsable de la campagne climatique de l'organisme Muhannad Malas, dans une déclaration.

Avec des informations de Sophie Chevance