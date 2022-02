Le festival Chinook Blast revient afin de célébrer l’hiver

L’événement organisé par Tourisme Calgary se tiendra dans plusieurs secteurs du centre-ville, dont la Place olympique.

Le festival Chinook Blast est une grande célébration hivernale qui rassemble plusieurs événements. Photo : Chinook Blast

Chinook Blast offre plusieurs événements qui mettent en lumière des installations artistiques, des performances musicales, un pavillon d'artistes et une scène communautaire.

Selon la directrice générale de Tourisme Calgary, Franca Gualtieri, c'est une belle occasion pour toute la famille de sortir se divertir.

Il y aura des arts, des sports, de la musique et tout le monde est invité à y participer. Pour ceux qui n'auront pas envie de se déplacer, nous sommes vraiment excités de pouvoir offrir des enregistrements en direct de ce qui sera présenté sur scène , mentionne-t-elle.

Le festival Glow, organisé en collaboration avec le Festival Chinook Blast, revient avec ses installations lumineuses et immersives dans plusieurs secteurs du centre-ville de Calgary. Photo : Chinook Blast

Des installations lumineuses, offertes en collaboration avec le festival Glow, peuvent être admirées un peu partout la fin de semaine.

Les visiteurs pourront aussi apprécier la musique en direct produite en collaboration avec le Festival folk de Calgary. Plus de 30 artistes d'ici et d'ailleurs, dont Bobby Bazini et le lauréat du dernier prix Polaris, Cadence Weapon, seront en spectacle.

Les festivaliers pourront profiter des activités organisées par Sport Calgary. Photo : Chinook Blast

En plus des événements culturels, différentes activités sportives sont offertes, dont du patinage et du hockey.