Le NPD du Manitoba veut créer un droit à la réparation de la machinerie agricole

Le député de l’opposition néo-démocrate à l’Assemblée législative du Manitoba, Jim Maloway propose la création d’un droit à la réparation de la machinerie agricole dans la province. Il veut forcer les manufacturiers à fournir des pièces de rechange et des manuels aux réparateurs.

Le député de la circonscription d'Elmwood à Winnipeg explique que les fermiers peinent à faire réparer des machines agricoles désormais très complexes, faisant en sorte que de coûteuses pannes d’équipement peuvent traîner en longueur.

Leur plainte c’est que cette satanée chose est tellement compliquée que tu as besoin de l’aide de quelqu’un pour remettre l’horloge à l’heure […] Tu récoltes du grain et tu dois arrêter la machine pendant des heures et des heures en attendant quelqu’un , affirme le député néo-démocrate.

Selon son projet de loi, les manufacturiers seraient obligés de fournir aux réparateurs, à un prix raisonnable, les pièces nécessaires à l’entretien et à la réparation de l’équipement, des véhicules et de la machinerie .

On parle vraiment de manuels et de pièces de rechange […] Je n’ai jamais dit que les fermiers auraient à réparer leurs propres moissonneuses-batteuses , précise-t-il, en ajoutant que ce ne serait pas dans l’intérêt des fermiers d’annuler leurs garanties en se lançant dans des réparations.

Selon son projet de loi, un manufacturier qui ne respecte pas ces règlements devrait remplacer le véhicule ou la machinerie ou rembourser le prix d’achat au fermier.

Il s’agit vraiment de donner la responsabilité aux fabricants , résume Jim Maloway.

Le ministre de l’Agriculture est ouvert aux discussions

Le député dit avoir consulté l’association de producteurs manitobains Keystone Agricultural Producers (KAP). Keystone Agricultural Producers KAP a adopté des résolutions concernant le droit à la réparation de la machinerie agricole en 2020 et en 2021.

Un porte-parole de l’association, Graham Schellenberg, note que l’organisation souhaite rencontrer le ministre de l’Agriculture Derek Johnson en 2022 pour parler de cet enjeu.

Dans une déclaration écrite, Derek Johnson indique que son gouvernement progressiste-conservateur reconnaît que le droit à réparer la machinerie agricole […] est une préoccupation majeure des fermiers manitobains .

Il ajoute qu’il se soucie aussi de l'interconnectivité entre l’équipement des manufacturiers locaux et l’équipement des grandes entreprises.

J’ai hâte de continuer le dialogue sur cet enjeu avec toutes les parties prenantes, dont mes collègues provinciaux et fédéraux, pour assurer que les industries fermières et les manufactures du Manitoba restent fortes, compétitives et durables , poursuit le ministre.

Du ressort de la province et du fédéral

Le droit à la réparation de la machinerie agricole est un enjeu qui interpelle le gouvernement fédéral et les provinces, note le vice-président de la Fédération canadienne de l'agriculture, Keith Currie.

La fédération n’a pas de position officielle sur cette question, outre qu’il faut qu’on ait un équilibre , indique-t-il. Je comprends qu’il y a des gens qui veulent protéger leur technologie […], mais il faut qu’il y ait un juste milieu , affirme M. Currie.

Selon lui, le gouvernement fédéral pourrait apporter des changements à la Loi sur le droit d’auteur, alors que les provinces seraient responsables des rouages .

M. Currie est producteur de grain et d’oléagineux dans la région de Collingwood, en Ontario. Il souligne que des pannes peuvent être très coûteuses, vu que la production agricole est sensible au temps.

Il a fallu qu’il s’adapte aux nouvelles technologies agricoles. Il ne s’agit plus juste de simples réparations mécaniques, dit-il. C’est devenu tout un apprentissage pour nous qui utilisons cet équipement.