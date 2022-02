Le CIUSSS pourrait accueillir quelques stagiaires de plus en psychologie

Alors que certains endroits connaissent des pénuries de psychologues dans le réseau public pour superviser des stages, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean indique qu’il pourrait accueillir quelques stagiaires de plus en psychologie entre ses murs.

Bon an, mal, an environ une dizaine d'internes en psychologie viennent compléter leur formation universitaire en milieu de travail dans les établissements de la région.

La semaine dernière, le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant, a lancé que les finissants en psychologie pouvaient aider à faire diminuer les listes d'attente pour avoir accès à de l'aide psychologique dans le réseau de la santé.

La directrice enseignement, recherche et innovation au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Isabelle Boulianne, affirme que l'organisation pourrait intégrer davantage d'internes en psychologie présentement.

On m’a dit, au niveau de mon équipe de coordination qui s’occupe du placement des stages, qu’il y aurait eu de la possibilité de prendre deux ou trois stagiaires de plus. Il y aurait plus de disponibilités aussi au niveau du haut du Lac. Des fois, les gens veulent rester plus au Saguenay. Il y a différentes choses qu’il faut tenir en compte, c’est souvent des gens qui font des études qui sont assez longues, des fois ils ont des familles. Ils ont déjà des contraintes en termes de déplacements , a-t-elle énuméré.

Les finissants au doctorat en psychologie doivent compléter un internat de 1600 heures pour pouvoir accéder à la profession. La plupart des stagiaires du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS proviennent de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Dix nouveaux psychologues sortent de l'Université du Québec à Chicoutimi UQAC chaque année.

Le directeur du doctorat en psychologie interpelle pour sa part des psychologues du réseau public. Daniel Lalande explique qu'il faudrait davantage de superviseurs dans différents champs de pratique pour répondre aux aspirations des étudiants.

S’il y a des superviseurs, des psychologues qui travaillent dans le milieu public actuellement qui voient l’importance, l’utilité, l’intérêt de faire de la supervision, bien qu’ils nous contactent qu’on puisse être en mesure de leur expliquer les démarches, puis aussi qu’ils parlent à leurs collègues, car il y en a plusieurs qui se sont déjà investis, a-t-il mentionné. Souvent, on voit les mêmes personnes qui reviennent, année après année, parce qu’elles voient les bienfaits de ça et elles sont motivées pour le faire.

D'après un reportage de Claude Bouchard