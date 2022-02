Mars 2021. L’Université Laurentienne, aux prises avec d’importants problèmes financiers, est en restructuration depuis déjà quelques semaines.

L’issue du processus n’est pas encore assez claire, mais déjà, le comité de planification communautaire de Sudbury craint une réduction des programmes en français. Il forme ainsi une coalition pour réfléchir à l'établissement [universitaire] de langue française idéal .

Les craintes du regroupement se concrétisent le 12 avril : l’Université Laurentienne annonce la suppression de 28 programmes en français, soit près de la moitié de son offre initiale.

Comme tout le monde, on était estomaqué par ça , se rappelle le porte-parole de la Coalition nord-ontarienne pour une université de langue française, Denis Constantineau.

L’objectif de la coalition évolue : elle doit désormais passer de la réflexion à l’action, car après qu’on a eu une chance de digérer tout ça , raconte M. Constantineau, le constat a été que les coupes étaient parfaitement alignées avec la façon dont fonctionne l’Université Laurentienne avec la communauté francophone et les services en français depuis longtemps .

Denis Constantineau est porte-parole de la Coalition nord-ontarienne pour une université francophone. Photo : Radio-Canada

L’Université Laurentienne a justifié les coupes de l’an dernier par le faible nombre d’inscriptions, mais les difficultés d’accès à des gammes variées de cours ainsi qu’à certains services en français ont souvent été dénoncées tant par des étudiants que des professeurs de l’Université Laurentienne.

« Ça fait des décennies que des groupes revendiquent une université de langue française dans le Moyen-Nord, et c’est peut-être qu’une faveur que [le recteur] Robert Haché nous a faite [...] et en nous donnant une opportunité à aller saisir de créer une université pour répondre à nos besoins, nos attentes. » — Une citation de Denis Constantineau, porte-parole de la Coalition pour une université de langue française

Dans une déclaration transmise à Radio-Canada le 28 janvier, Robert Haché a admis que l'Université Laurentienne avait beaucoup de travail à faire pour regagner la confiance de la communauté francophone .

Nous sommes déterminés à attirer des étudiants francophones en offrant des programmes de grade pertinents pour eux, une vie d’apprentissage et des compétences professionnelles que les employeurs recherchent , a-t-il écrit.

La Coalition a fini par appuyer l’Université de Sudbury, désormais autonome et entièrement francophone. Elle existe déjà , a une charte et a la capacité de conférer des grades , trois facteurs, selon M. Constantineau, qui en font le projet le plus réaliste , même si elle n’a pas encore reçu le financement de la province afin de reprendre ses activités pédagogiques.

Serge Miville est recteur de l'Université de Sudbury. Photo : Soumise par l'Université de Sudbury

Le recteur de l’Université de Sudbury, Serge Miville, dit être motivé dans l’exercice de ses fonctions par l’appui communautaire, une grande solidarité et qui ne provient pas que des francophones.

« Je pense que ce qui nous aide beaucoup, c’est qu’on a vu émerger un consensus sudburois sur l’avenir du secteur universitaire dans cette région. » — Une citation de Serge Miville, recteur de l’Université de Sudbury

Irait-il jusqu’à qualifier la crise de la Laurentienne d’ opportunité ?

L’avenir ouvre de nouvelles portes en ce moment et [...] ce qu’il faut saisir dans le moment présent, c’est d’avoir un établissement, une institution qui va tout mettre en œuvre pour être un catalyseur du développement social, culturel, économique et même démographique de la communauté francophone , répond-il.

Penser l’université

Mais quelle forme exacte devra prendre l'université francophone dont la région a besoin?

La Coalition se pose la question. Et pour tenter d’y réfléchir, elle vient de créer un comité formé de quatre membres, dont trois anciens professeurs de l’Université Laurentienne et un enseignante à la retraite.

Leur but sera de formuler des recommandations au sujet du mandat et de la programmation de l’Université de Sudbury.

L'Université de Sudbury est désormais autonome et entièrement francophone. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Car il faut éviter, ajoute M. Constantineau, de tomber dans le scénario de l’Université de l’Ontario français (UOF), qui semble éprouver des difficultés — pour une deuxième année de suite — à séduire les élèves des écoles secondaires de l’Ontario.

Pour justifier son mauvais score, l’Université de l’Ontario français UOF a souvent évoqué les difficultés de recrutement liées à la pandémie ainsi que le lent début qu’ont aussi connus certains autres établissements aujourd’hui chevronnés.

Mais M. Constantineau est convaincu que les programmes de l’établissement y sont pour quelque chose.

« On ne veut pas répéter cet exercice-là, reprendre cet exemple-là pour le Moyen-Nord. On veut s’assurer que lorsque l’Université [de Sudbury] va ouvrir ses portes, qu’elle va accueillir les étudiantes et les étudiants, qu’elle va offrir une pleine programmation qui répond vraiment aux attentes et qu’on va avoir une masse critique d’étudiants pour assurer son succès. » — Une citation de Denis Constantineau, porte-parole de la Coalition nord-ontarienne pour une université de langue française

Serge Miville croit aussi qu’ avoir une institution forte va permettre de pouvoir attirer des étudiants et les retenir surtout .

Avant la restructuration de l’Université Laurentienne, l’établissement comptait environ 1500 étudiants francophones, ce qui lui prouve que la demande est là régionalement .

Il reconnaît toutefois avoir une réelle crainte qu’avec l’exode actuel des étudiants provoque une baisse [...] dans la demande .

« Et je pense qu’une des choses qu’on espère pouvoir faire, c’est contribuer à attirer des étudiants de partout dans le monde afin de diversifier davantage notre communauté francophone parce que c’est aussi ça, le devoir d’une institution universitaire. » — Une citation de Serge Miville, recteur de l’Université de Sudbury

Quant au financement, M. Miville indique que les discussions sont très constructives, encourageantes .

Je comprends que pour plusieurs personnes, ça n’avance pas suffisamment vite, mais ça prend vraiment un certain temps de changer la voie d’un navire qui, pendant 61 ans, était intégré dans un autre établissement.

Sans promesse ferme de financement, M. Miville refuse d'ailleurs de dire quand exactement l'établissement espère accueillir ses premiers étudiants.

Par, pour et avec les Autochtones

La dissolution de la fédération de l’Université Laurentienne a aussi rendu l’Université de Sudbury incapable de poursuivre l’offre de son programme d’études autochtones, qui était le seul dans la région et l’un des plus vieux au pays.

Pour tenter de combler le vide, l’Université de Sudbury a cédé les droits de ses cours en ligne à l’institut anichinabé Kenjgewin Teg de l’île Manitoulin.

La directrice de l’Institut, Stephanie Roy, explique que des partenariats ont été établis avec l’Université Queen’s pour permettre à des étudiants qui y sont inscrits de prendre ces cours.

Jusqu’à présent, 75 étudiants les ont suivis.

Il sera bientôt possible d'obtenir un diplôme postsecondaire de l'institut anichinabée Kenjgewin Teg. Photo : Kenjgewin Teg

Mais l’institut vient d’obtenir lui-même l’accréditation nécessaire afin de pouvoir décerner des diplômes universitaires, et pourrait bientôt être capable d’offrir lui-même le baccalauréat en études autochtones.

Stephanie Roy vise un début à l’automne 2022, mais tout devra d’abord être approuvé par l’Indigenous Advanced Education & Skills Council.

Ce pas récemment franchi permettra ainsi à Kenjgewin Teg de vraiment se pencher sur comment on peut livrer une éducation pour, avec et par nos peuples , note Mme Roy.

« Ce qu’on sait, c’est qu’on a les ressources humaines, les capacités, et la vision nécessaire pour continuer d’offrir une formation à travers la lentille de nos propres peuples. » — Une citation de Stephanie Roy, directrice de l’institut Kenjgewin Teg

Connor Lafortune est étudiant au programme d'études autochtones de l'Université Nipissing de North Bay Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

Ancien étudiant au programme de l’Université de Sudbury, Connor Lafortune a été obligé de s’inscrire au programme similaire de l’Université Nipissing de North Bay.

Même s’il ne va pas bénéficier de l’enseignement de Kenjgewin Teg parce qu’il est déjà très avancé dans son parcours universitaire, il est tellement content que ça va venir pour les générations qui suivent .

« Je pense que c’est une belle occasion pour les jeunes d’apprendre de vraies choses par et pour les personnes autochtones. Ça m’inspire beaucoup, [...] c’est un pas vers la bonne direction. » — Une citation de Connor Lafortune, étudiant et membre de la Première Nation de Dokis

La perte du programme d’études autochtones a d’ailleurs mobilisé de nombreuses personnes dans la région de Sudbury.

Un comité triculturel pour l’éducation universitaire à Sudbury s’est formé, réunissant francophones, anglophones et Autochtones pour avoir une discussion triculturelle [...] pour s’organiser autour de l’impact dévastateur de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , à laquelle a eu recours l’Université Laurentienne.

Monique Beaudoin est membre du comité triculturel pour une éducation universitaire à Sudbury. Photo : Radio-Canada / Justine Cohendet

On reconnaît que l’éducation autochtone est un canal essentiel pour la transmission du savoir, de la langue, de la culture et des traditions autochtones [...] et on ne peut pas s’imaginer que nos communautés n’aient plus accès à cette programmation et cette éducation culturelle qui est si unique et vitale , indique Monique Beaudoin.

« Autant pour nous, c’est important d’avoir accès à une éducation universitaire qui nous permette de nous enraciner dans notre langue, notre histoire et notre culture. C’est tout aussi important pour les Autochtones, et même encore plus à cause de l’impact de la colonisation. » — Une citation de Monique Beaudoin, membre du comité triculturel pour l’éducation universitaire à Sudbury

Par ailleurs, dans la foulée de la crise de l’Université Laurentienne, le gouvernement de l’Ontario a entrepris des démarches afin d’accorder l’autonomie à l’Université de Hearst et l’École de médecine du Nord de l’Ontario (ÉMNO).

Les deux établissements, affiliés à l’Université Laurentienne, ont déjà indiqué une volonté d’étendre leurs programmes une fois que l’indépendance sera officialisée.