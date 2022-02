Migrants morts de froid : la GRC du Manitoba enquête en Ontario

Les corps des quatre migrants indiens, un couple et leurs deux enfants, ont été retrouvés le 19 janvier à une dizaine de mètres de la frontière, du côté canadien, près d’Emerson.

Lors d'un point de presse à Winnipeg, la semaine dernière, la GRC GRC a demandé au public de lui transmettre toute information qui pourrait permettre de retracer le parcours de Jagdish Baldevbhai Patel et Vaishaliben Jagdishkumar Patel et de leurs deux enfants âgés de 11 et 3 ans.

Jagdish Baldevbhai Patel, son fils Dharmik Jagdishkumar Patel, sa femme et la mère des enfants Vaishaliben Jagdishkumar Patel et leur fille Vihangi Jagdishkumar Patel sont morts de froid en tentant de traverser à pied la frontière canado-américaine. Photo : La Presse canadienne / Amritbhai Vakil

Selon les informations des autorités policières, la famille Patel était arrivée au Canada à l’aéroport de Toronto, le 12 janvier.

Les enquêteurs cherchent toujours à comprendre comment ils se sont rendus de Toronto vers Winnipeg autour du 18 janvier, précise la porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada GRC , la caporale Julie Courchaine, par courriel.

Ils cherchent aussi à savoir précisément comment la famille s’est rendue près de la frontière. Comme aucun véhicule abandonné n’a été repéré près des dépouilles, les enquêteurs pensent que quelqu’un a conduit la famille dans cette région, avant de repartir.

La caporale Courchaine réitère l’appel au public afin qu’il partage toute information à l’équipe des crimes majeurs de la Gendarmerie royale du Canada GRC au Manitoba, au (431) 489-8551, ou encore à Échec au crime au 1(800) 222-8477.

Les enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada GRC continuent de travailler en étroite collaboration avec le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis et le département de la Sécurité intérieure des États-Unis, indique Julie Courchaine.

Ils ont également des rencontres régulières avec les agents de liaison de la Gendarmerie royale du Canada GRC à New Delhi et à Washington. Les enquêteurs sont aussi en lien avec les autorités consulaires indiennes.

Un Américain, Steve Shand, a été accusé de passages de clandestins. Il aurait tenté de faire franchir la frontière à d'autres personnes originaires de l'Inde, et la famille Patel se serait détachée du groupe et se serait égarée alors que le sud du Manitoba était frappé par une tempête de neige.