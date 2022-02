30 autobus électriques pour le RTC en 2025

L'appel d'offres sera piloté par la Société de transport de Montréal (STM) au nom de plusieurs sociétés de transport de Québec qui préparent une transition aux véhicules électriques. À Québec, les premiers autobus devraient être en circulation en 2025 et 61 millions de dollars ont été réservés pour en faire l'acquisition.

La partie de l'autobus, c'est la partie la plus importante pour le client, mais c'est la finalité , explique le directeur général du réseau de transport de la capitale RTC , Alain Mercier. D'ici là, le réseau de transport de la capitale RTC s'affaire à construire et moderniser le garage qui permettra de recharger les autobus et de mettre à jour ses plateformes technologiques.

C'est la technologie de demain qui va faire toute la gestion de l'énergie pour optimiser nos opérations.

La présidente du réseau de transport de la capitale RTC souligne aussi qu'il faudra former les mécaniciens pour l'entretien de ces véhicules sans émissions. Forcément au niveau environnemental on voit les répercussions très positives , commente Maude Mercier Larouche.