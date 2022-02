Des hausses salariales de 20 à 25 % chez BDI Transport à Amos

En vertu de l’entente de principe acceptée à l’unanimité le week-end dernier, la trentaine d’employés syndiqués affiliés à la CSN touchera des hausses allant de 20 à 25 % sur 5 ans. Ainsi, un travailleur en haut de l’échelle salariale gagnera près de 5 $ de plus l’heure, en 2026.

Les syndiqués ont fait d’autres gains monétaires, notamment au niveau du stationnement gratuit et de la bonification de la somme allouée pour l’achat de bottes de sécurité. La négociation a aussi été l’occasion de mettre à jour certaines clauses normatives.

Le président du syndicat, Daniel St-Hilaire, espère que ces nouvelles conditions améliorées permettront de retenir les employés actuels et d’en attirer de nouveaux.

On est assez satisfaits de l’offre, parce qu’on était beaucoup en bas des autres compagnies de transport autour. On va être pas mal plus dans la moyenne des autres compagnies. On a perdu beaucoup de chauffeurs ces deux dernières années. Avec le salaire qui est offert maintenant, on devrait avoir des petits nouveaux, de la relève. Il manque encore des chauffeurs, on fait encore beaucoup d'heures supplémentaires , fait-il valoir.

Être un employeur de choix

Francis Deshaies, président-directeur général de BDI Transport, salue le fait que les négociations se soient déroulées de façon respectueuse entre les deux parties.

On est très satisfaits de l’évolution de la convention collective. On s’adapte au marché pour rester compétitifs, on fait des avancées dans certaines catégories. On veut poursuivre notre croissance. Ce n’est pas tout le temps facile avec la pénurie de main-d'œuvre, mais on a de bons employés et c’est sûr et certain qu’on essaie de rester en haut des employeurs de choix pour nos employés. Il faut se maintenir dans le marché, donner des avantages et c’est ce qu’on a fait , affirme-t-il.

BDI Transport se spécialise dans le transport des aliments réfrigérés et surgelés.