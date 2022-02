Québec verse 110 000 $ pour l’aéroport de La Sarre

Le remplacement des réservoirs est évalué à un peu plus de 600 000 $. Le maire de La Sarre, Yves Dubé, comptait sur le Programme d’aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales du ministère québécois des Transports afin d’amortir les coûts.

On avait vraiment une volonté au niveau du conseil. On a monté un projet pour la subvention de 110 000 $. Les réservoirs sont plus que dus. [...] Le nouveau concept sera des réservoirs hors terre où il va y avoir un aménagement sécuritaire , explique-t-il.

Plusieurs travaux

Au cours des dernières années, la Ville a procédé à une multitude de réfections sur son aéroport, dont le resurfaçage de la piste et la rénovation des bâtiments. Les récents investissements effectués par l’administration municipale se chiffrent à près de 1 million de dollars.

Yves Dubé assure que les différentes sommes injectées étaient nécessaires puisque l’aéroport doit être constamment remis aux normes pour continuer à offrir les services essentiels à la population.

C’est une question de sécurité et d’accès à des soins de santé. On peut aussi prendre l’aéroport comme un outil de développement économique pour la main-d'œuvre travaillant dans des mines du Nord québécois , souligne-t-il.

Le maire de La Sarre, Yves Dubé. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

6 mois d’ouverture

Il est seulement possible de profiter de la piste de l’aéroport de La Sarre un peu moins de six mois par année. Les nombreux coûts de maintien et d’entretien font en sorte que la Ville ferme les installations l’hiver.

L’aéroport a initialement été fait pour être ouvert à l’année. L’exploitation l’hiver demande un montant assez élevé où une personne doit être en permanence sur place. Les équipements de maintien sont également très onéreux , fait remarquer Yves Dubé.

Sources de financement

La Ville n'exclut pas l’idée d’opérer son aéroport sans interruption saisonale. Elle devra toutefois ne pas être la seule à défrayer les coûts de maintien, selon M. Dubé.

Dans l’éventualité qu’on ait un volume d’activités qu’on pourrait avoir d’une quelconque entreprise sur notre territoire, le service pourrait être à l’année. Le conseil municipal est très ouvert à regarder le tout , assure-t-il.

Dans l’avenir, le maire de La Sarre ne ferme pas la porte à consulter la MRC d’Abitibi-Ouest pour un partenariat financier en lien avec les coûts associés à l’aéroport.