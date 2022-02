Le sous-variant Omicron BA.2 possiblement détecté à Saskatoon

Des chercheurs du Global Institute for Water Security (GIWS) de l'Université de la Saskatchewan estiment avoir trouvé des traces du sous-variant Omicron BA.2 dans les eaux usées de Saskatoon et de Prince Albert au début du mois de janvier.

Le professeur en toxicologie à l’Université de la Saskatchewan, John Giesy, affirme que le faible taux de concentration du sous-variant pourrait laisser croire qu’il viendrait du même individu résidant dans la Ville des Ponts.

Le sous-variant est composé de 26 mutations, qui doivent être détectées avant de pouvoir déclarer que celui-ci circule dans la communauté.

On ne peut pas encore l’affirmer avec certitude, explique le chercheur, mais ayant été détecté ailleurs au Canada, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne se trouve chez nous.

John Giesy souhaite surveiller la situation de près, puisque ce sous-variant est encore plus contagieux qu’Omicron.

Quand Omicron est arrivé, on est allé de 0 à 100 % en deux semaines, se rappelle-t-il. C’était tellement, tellement rapide!

En Ontario, le comité qui surveille la progression du virus estime que le sous-variant sera à l’origine d’une sixième vague au mois de mars. Au Danemark, le sous-variant compte pour la moitié des cas Omicron détectés au pays.

Difficile de dire si le même sort sera réservé aux Prairies.

Nous n’avons pas encore assez d’informations pour soutenir cette thèse , explique le chercheur, ajoutant qu’il est encore trop tôt pour prédire l’impact du sous-variant sur les hospitalisations.

Le Global Institute for Water Security étudie régulièrement des échantillons d’eaux usées à Saskatoon, à Prince Albert et à North Battleford afin de déterminer si on peut s’attendre à une recrudescence ou à une diminution des cas de COVID-19 dans les 7 à 10 jours suivant une détection.

Leurs résultats sont soumis au gouvernement de la Saskatchewan et à d’autres communautés de chercheurs.

Avec les informations de David Shield